Во время атаки на российском танкере мог погибнуть генерал ГРУ
- СБУ с помощью дронов атаковала российский танкер QENDIL в Средиземном море, он получил критические повреждения.
- На борту мог погибнуть генерал-майор ГРУ Андрей Аверьянов, но официальных подтверждений пока нет.
В нейтральных водах Средиземного моря воздушные дроны СБУ атаковали танкер российского теневого флота QENDIL. Вероятно, на борту судна погиб российский генерал-майор.
Речь идет об Андрее Аверьянове. Информацию сообщил Александр Невзоров, однако пока официальных данных нет, передает 24 Канал.
Что известно о ликвидации командира?
Спецоперацию СБУ осуществила за более чем 2 тысячи километров от территории Украины – в нейтральных водах Средиземного моря. Танкер российского теневого флота был пустым, поэтому атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе.
QENDIL получил критические повреждения, поэтому пока его не смогут использовать по назначению. Однако пострадало не только судно, ранены якобы 7 человек.
По неподтвержденным данным, на танкере погиб генерал-майор ГРУ страны-агрессора – Андрей Аверьянов, а также его заместители.
Интересно! Ранее в CNN писали, что Россия активно использует свой "теневой флот" не только для обхода санкций, но и для шпионажа за странами Европы.
Как могли организовать операцию?
Специально для 24 Канала основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный предположил, что СБУ использовали морской дрон с системой спутниковой связи, который нес на себе FPV.
Вероятно, беспилотник прошел залив в Турции, поэтому должен был быть полностью или частично погружен под воду, как Sub Sea Baby.
В противном случае беспилотник могли привезти на каком-то корабле, в частности коммерческом судне, и просто сбросить в море.