Під час атаки на російському танкері міг загинути генерал ГРУ
- СБУ за допомогою дронів атакувала російський танкер QENDIL у Середземному морі, він отримав критичні ушкодження.
- На борту міг загинути генерал-майор ГРУ Андрій Авер'янов, але офіційних підтверджень наразі немає.
У нейтральних водах Середземного моря повітряні дрони СБУ атакували танкер російського тіньового флоту QENDIL. Ймовірно, на борту судна загинув російський генерал-майор.
Йдеться про Андрія Авер'янова. Інформацію повідомив Олександр Невзоров, однак наразі офіційних даних немає, передає 24 Канал.
Що відомо про ліквідацію командира?
Спецоперацію СБУ здійснила за понад 2 тисячі кілометрів від території України – у нейтральних водах Середземного моря. Танкер російського тіньового флоту був пустим, тож атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.
QENDIL отримав критичні ушкодження, тож наразі його не зможуть використовувати за призначенням. Однак постраждало не лише судно, поранено нібито 7 осіб.
За непідтвердженими даними, на танкері загинув генерал-майор ГРУ країни-агресорки – Андрій Авер'янов, а також його заступники.
Цікаво! Раніше в CNN писали, що Росія активно використовує свій "тіньовий флот" не лише для обходу санкцій, але й для шпигунства за країнами Європи.
Як могли організувати операцію?
Спеціально для 24 Каналу засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний припустив, що СБУ використали морський дрон із системою супутникового зв'язку, який ніс на собі FPV.
Ймовірно, безпілотник пройшов затоку в Туреччині, тож мав бути повністю або частково занурений під воду, як-от Sub Sea Baby.
В іншому випадку безпілотник могли привезти на якомусь кораблі, зокрема комерційному судні, та просто скинути в море.