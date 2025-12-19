Під час атаки на російському танкері міг загинути генерал ГРУ

У нейтральних водах Середземного моря повітряні дрони СБУ атакували танкер російського тіньового флоту QENDIL. Ймовірно, на борту судна загинув російський генерал-майор.

Йдеться про Андрія Авер'янова. Інформацію повідомив Олександр Невзоров, однак наразі офіційних даних немає, передає 24 Канал.

Що відомо про ліквідацію командира?

Спецоперацію СБУ здійснила за понад 2 тисячі кілометрів від території України – у нейтральних водах Середземного моря. Танкер російського тіньового флоту був пустим, тож атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.

QENDIL отримав критичні ушкодження, тож наразі його не зможуть використовувати за призначенням. Однак постраждало не лише судно, поранено нібито 7 осіб.

За непідтвердженими даними, на танкері загинув генерал-майор ГРУ країни-агресорки – Андрій Авер'янов, а також його заступники.

Цікаво! Раніше в CNN писали, що Росія активно використовує свій "тіньовий флот" не лише для обходу санкцій, але й для шпигунства за країнами Європи.

Як могли організувати операцію?