  • В эфире 24 Канала Ярослав Железняк рассказал, что существуют предположения, что "Али-Баба", который появляется на "пленках Миндича", – это Андрей Ермак.

  • Нардеп убежден, что глава ОП не мог не знать о коррупционных схемах в энергетике.

  • Ранее руководитель САП Александр Клименко указывал, что "Али Баба" раздавал задания, чтобы давить на НАБУ и САП.