В обществе возросло недовольство деятельностью руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Несмотря на это Владимир Зеленский пока не будет увольнять его.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка и "Украинскую правду".

Смотрите также Ермак заявил о задержании группы мошенников, которую возглавлял его "брат": появились новые детали

Что говорит Железняк о ситуации вокруг Ермака?

Ярослав Железняк 20 ноября сообщил, что "президент принял решение не увольнять Ермака".

Его будет оставлять и идти в контратаку на всех, кто был приобщен к миндичгейту. Сейчас об этом объявят и начнут снова атаку с "российским следом",

– написал он.

Депутат считает, что дальше надо ожидать "мощную контратаку уже против всех, кто хоть как-то был задействован в расследовании".

"Убежден, какой-то юридический трэш, чтобы полностью остановить любое распространение информации и расследование", – добавил Железняк.

Информацию, что Ермака увольнять не планируют также подтвердили источники УП.

Железняк рассказал, как Ермак может быть связан с "Мидасом"