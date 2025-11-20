  • В ефірі 24 Каналу Ярослав Железняк розповів, що існують припущення, що "Алі-Баба", який з'являється на "плівках Міндіча", – це Андрій Єрмак. 

  • Нардеп переконаний, що глава ОП не міг не знати про корупційні схеми в енергетиці.

  • Раніше керівник САП Олександр Клименко вказував, що "Алі Баба" роздавав завдання, аби тиснути на НАБУ та САП.