Россияне нервничают: политолог заметил бурную реакцию Кремля на увольнение Ермака
- Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента, что вызвало бурную реакцию в России.
- Политолог Игорь Рейтерович отметил, что в Украине и на Западе это решение восприняли положительно, тогда как в Кремле нервничают из-за возможных позитивных изменений в Украине.
Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Это очень взволновало россиян. Они начали рассказывать, что якобы "Украина развалится".
Ведь это повлечет положительные сдвиги внутри Украины, чего очень боятся в Кремле. Политолог Игорь Рейтерович заметил 24 Каналу, что теперь в России боятся, с кем дальше придется сталкиваться на каких-то переговорах.
Чего боятся в России?
Игорь Рейтерович подчеркнул, что как в Украине, так и на Западе положительно восприняли новость об отставке Ермака. Ведь украинцы пытаются бороться с коррупцией и демонстрируют это всему миру. В то же время в России огромный уровень коррупции, но все только ухудшается.
Российские пропагандисты распространяли нарративы, что увольнение Ермака может быть элементом давления на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы заставить его к капитуляции. Однако решение принимает президент, а члены делегации выполняют больше техническую функцию.
Украина не то, что не развалится, как хотят россияне. Мне кажется, она из этой истории выйдет сильнее, с пониманием того, что институты работают, граждане могут выражать свою позицию, президент реагирует на это и принимает определенные решения. Поэтому мы будем иметь больше плюсов, чем минусов,
– подчеркнул политолог.
Тот факт, что россияне так активно включаются в эту историю, говорит о том, что их устраивало все то, что было. Они думали, что как-то смогут осуществить свои намерения. А теперь они боятся, потому что не знают, кто возглавит ОПУ.
Поэтому россияне нервничают в этом плане. Потому что хоть они представляют авторитарную, даже тоталитарную страну, я думаю, они по крайней мере понимают, что обновление всегда дает минимум определенный позитив в начале. Украина сейчас обновляется. Это будут какие-то положительные сдвиги,
– пояснил Рейтерович.
Что известно об отставке Ермака?
Утром 28 ноября стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака. Это произошло на фоне слухов о возможной причастности руководителя Офиса Президента к делу Тимура Миндича.
Глава ОПУ подал в отставку. Владимир Зеленский уволил Ермака с должности руководителя Офиса Президента и уже подписал соответствующий указ.
В "Слуге народа" отреагировали на увольнение Ермака. Председатель фракции Давид Арахамия заявил, что партия, как команда президента, поддерживает решение Владимира Зеленского.
Зеленский уже анонсировал нового руководителя Офиса Президента и рассказал, что произойдет перезагрузка института. Однако, по его словам, он стремится избежать слухов и спекуляций на эту тему.