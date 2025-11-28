Россияне нервничают: политолог заметил бурную реакцию Кремля на увольнение Ермака

Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Это очень взволновало россиян. Они начали рассказывать, что якобы "Украина развалится".

Ведь это повлечет положительные сдвиги внутри Украины, чего очень боятся в Кремле. Политолог Игорь Рейтерович заметил 24 Каналу, что теперь в России боятся, с кем дальше придется сталкиваться на каких-то переговорах.

Чего боятся в России?

Игорь Рейтерович подчеркнул, что как в Украине, так и на Западе положительно восприняли новость об отставке Ермака. Ведь украинцы пытаются бороться с коррупцией и демонстрируют это всему миру. В то же время в России огромный уровень коррупции, но все только ухудшается.

Российские пропагандисты распространяли нарративы, что увольнение Ермака может быть элементом давления на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы заставить его к капитуляции. Однако решение принимает президент, а члены делегации выполняют больше техническую функцию.

Украина не то, что не развалится, как хотят россияне. Мне кажется, она из этой истории выйдет сильнее, с пониманием того, что институты работают, граждане могут выражать свою позицию, президент реагирует на это и принимает определенные решения. Поэтому мы будем иметь больше плюсов, чем минусов,

– подчеркнул политолог.

Тот факт, что россияне так активно включаются в эту историю, говорит о том, что их устраивало все то, что было. Они думали, что как-то смогут осуществить свои намерения. А теперь они боятся, потому что не знают, кто возглавит ОПУ.

Поэтому россияне нервничают в этом плане. Потому что хоть они представляют авторитарную, даже тоталитарную страну, я думаю, они по крайней мере понимают, что обновление всегда дает минимум определенный позитив в начале. Украина сейчас обновляется. Это будут какие-то положительные сдвиги,

– пояснил Рейтерович.

Что известно об отставке Ермака?