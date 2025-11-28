Росіяни нервують: політолог зауважив бурхливу реакцію Кремля на звільнення Єрмака

Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Це дуже розхвилювало росіян. Вони почали розповідати, що нібито "Україна розвалиться".

Адже це спричинить позитивні зрушення всередині України, чого дуже бояться у Кремлі. Політолог Ігор Рейтерович зауважив 24 Каналу, що тепер у Росії бояться, з ким далі доведеться стикатися на якихось переговорах.

Чого бояться у Росії?

Ігор Рейтерович підкреслив, що як в Україні, так і на Заході позитивно сприйняли новину про відставку Єрмака. Адже українці намагаються боротися з корупцією та демонструють це всьому світу. Водночас у Росії шалений рівень корупції, але усе лише погіршується.

Російські пропагандисти поширювали наративи, що звільнення Єрмака може бути елементом тиску на українського лідера Володимира Зеленського, щоб змусити його до капітуляції. Однак рішення приймає президент, а члени делегації виконують більше технічну функцію.

Україна не те, що не розвалиться, як хочуть росіяни. Мені здається, вона з цієї історії вийде сильнішою, з розумінням того, що інституції працюють, громадяни можуть висловлювати свою позицію, президент реагує на це і приймає певні рішення. Тому ми будемо мати більше плюсів, ніж мінусів,

– наголосив політолог.

Той факт, що росіяни так активно вмикаються у цю історію, говорить про те, що їх влаштовувало все те, що було. Вони думали, що якось зможуть здійснити свої наміри. А тепер вони бояться, бо не знають, хто очолить ОПУ.

Тому росіяни нервують у цьому плані. Тому що хоч вони представляють авторитарну, навіть тоталітарну країну, я думаю, вони принаймні розуміють, що оновлення завжди дає мінімум певний позитив на початку. Україна зараз оновлюється. Це будуть якісь позитивні зрушення,

– пояснив Рейтерович.

Що відомо про відставку Єрмака?