Зеленский был моим другом до, и будет после, – Ермак об увольнении с должности главы ОП
- Андрей Ермак заявил, что его дружеские отношения с Зеленским не изменились после отставки с должности руководителя Офиса президента.
- Ермак участвовал в разработке американского мирного плана по Украине и заявил, что документ из 28 пунктов больше не существует после переговоров в Женеве.
Андрей Ермак впервые публично высказался после своей отставки, заверив, что и в дальнейшем будет сохранять дружеские отношения с Зеленским. Также он рассказал о своем участии в переговорах в Женеве.
Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Financial Times.
Смотрите также Ермак был вне себя, когда узнал о своем увольнении, – The Economist
Повлияла ли отставка Ермака на дружбу с Зеленским?
Андрей Ермак рассказал, что отставка с должности руководителя Офиса президента никак не повлияла на его личные отношения с президентом Зеленским.
Он был моим другом до этой работы, и я буду считать его таким после нее,
– сказал Андрей Ермак.
Какова роль Ермака в переговорах по "мирному плану"?
По словам экс-руководителя ОП, 29 ноября он планировал визит в Штаты. Там была запланирована встреча с представителями команды президента Трампа, на которой должен был обсуждаться мирный план по прекращению российской агрессии в Украине.
Также он добавил, что именно на нем лежала ответственность за работу над начальной версией американского мирного плана с 28-пунктов, в которой были категорические требования России относительно украинских территорий и отказа от членства в НАТО.
"Делегации под моим руководством в Женеве вместе с нашими американскими партнерами удалось добиться того, чтобы документ из 28 пунктов больше не существовал", – отметил Ермак.
В то же время осталось еще несколько спорных пунктов, которые требуют согласования.
Ермак отметил, что Зеленский не согласится ни на одно предложение, которая противоречит интересам Украины даже потри давление партнеров.
Что известно об отставке Ермака?
28 ноября детективы САП и НАБУ провели обыски у Андрея Ермака. По информации СМИ, у руководителя ОП изъяли телефоны и ноутбуки – сейчас содержание изучается.
Ермак подтвердил проведение обысков сотрудниками НАБУ и САП и заявил, что не будет препятствовать работе следователей, а его адвокаты будут сотрудничать с правоохранителями.
В тот же день Андрей Ермак подал в отставку с должности, которую занимал с 2020 года. О соответствующем решении в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.