Зеленський був моїм другом до, і буде після, – Єрмак про звільнення з посади голови ОП

Андрій Єрмак вперше публічно висловився після своєї відставки, запевнивши, що й надалі зберігатиме дружні стосунки із Зеленським. Також він розповів про свою учать у переговорах у Женеві.

Про це пише 24 канал із посиланням на Financial Times.

Чи вплинула відставка Єрмака на дружбу із Зеленським?

Андрій Єрмак розповів, що відставка з посади керівника Офісу президента ніяк не вплинула на його особисті взаємини із президентом Зеленським.

Він був моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким після неї,

– сказав Андрій Єрмак.

Яка роль Єрмака у переговорах щодо "мирного плану"?

За словами екскерівника ОП, 29 листопада він планував візит до Штатів. Там була запланована зустріч із представниками команди президента Трампа, на якій мав обговорюватись мирний план щодо припинення російської агресії в Україні.

Також він додав, що саме на ньому лежала відповідальність за роботу над початковою версією американського мирного плану із 28-пунктів, у якій були категоричні вимоги Росії щодо українських територій та відмови від членства у НАТО.

"Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував", – наголосив Єрмак.

Водночас залишилось ще декілька суперечливих пунктів, які потребують узгодження.

Єрмак наголосив, що Зеленський не погодиться на жодну пропозицію, яка суперечить інтересам України навіть потри тиск партнерів.

Що відомо про відставку Єрмака?