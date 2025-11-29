Зеленський був моїм другом до, і буде після, – Єрмак про звільнення з посади голови ОП
- Андрій Єрмак заявив, що його дружні стосунки із Зеленським не змінилися після відставки з посади керівника Офісу президента.
- Єрмак брав участь у розробці американського мирного плану щодо України і заявив, що документ із 28 пунктів більше не існує після переговорів у Женеві.
Андрій Єрмак вперше публічно висловився після своєї відставки, запевнивши, що й надалі зберігатиме дружні стосунки із Зеленським. Також він розповів про свою учать у переговорах у Женеві.
Чи вплинула відставка Єрмака на дружбу із Зеленським?
Андрій Єрмак розповів, що відставка з посади керівника Офісу президента ніяк не вплинула на його особисті взаємини із президентом Зеленським.
Він був моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким після неї,
– сказав Андрій Єрмак.
Яка роль Єрмака у переговорах щодо "мирного плану"?
За словами екскерівника ОП, 29 листопада він планував візит до Штатів. Там була запланована зустріч із представниками команди президента Трампа, на якій мав обговорюватись мирний план щодо припинення російської агресії в Україні.
Також він додав, що саме на ньому лежала відповідальність за роботу над початковою версією американського мирного плану із 28-пунктів, у якій були категоричні вимоги Росії щодо українських територій та відмови від членства у НАТО.
"Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував", – наголосив Єрмак.
Водночас залишилось ще декілька суперечливих пунктів, які потребують узгодження.
Єрмак наголосив, що Зеленський не погодиться на жодну пропозицію, яка суперечить інтересам України навіть потри тиск партнерів.
Що відомо про відставку Єрмака?
28 листопада детективи САП та НАБУ провели обшуки в Андрія Єрмака. За інформацією ЗМІ, у керівника ОП вилучили телефони та ноутбуки – наразі вміст вивчається.
Єрмак підтвердив проведення обшуків співробітниками НАБУ та САП та заявив, що не перешкоджатиме роботі слідчих, а його адвокати співпрацюватимуть із правоохоронцями.
Того ж дня Андрій Єрмак подав у відставку з посади, яку обіймав з 2020 року. Про відповідне рішення у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.