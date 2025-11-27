Не одно, а два ДТП: шокирующие детали в деле Андрея Молочного, который насмерть сбил женщину

.

Впервые с начала своего задержания Андрей Молочный, бывший сотрудник прокуратуры, сбивший женщину на Васильковской 19 июля, – заговорил о событиях того вечера. В глаза горе-водителю на этот раз заглянули и потерпевшие – дочери погибшей.

Что они сказали виновнику ДТП, и почему сейчас рассмотрение дела отложили? Почему той ночью Молочный так летел навстречу движению? На самом деле была и другая авария, о которой бывший сотрудник прокуратуры и его адвокат – молчат! Все детали этого дела читайте в материале проекта "Где они" на 24 Канале.

Читайте больше Сбил женщину и хотел сбежать: где теперь Андрей Молочный – сын предателя из "Файна Юкрайна"

Молочный признался в преступлении, но есть "но"

Каждый раз, когда журналисты 24 Канала пытались поговорить с обвиняемым в ДТП со смертельным исходом Андреем Молочным, – не слышали никакого ответа. Так же категорически отказался от комментариев его адвокат Афанасий Самойленко. Но уже на первом заседании прозвучали обоснования обвинения лично от Генпрокурора Кравченко, и ответ господина Андрея – признание.

Молочного обвинили в нарушении правил безопасности дорожного движения, а именно в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти женщины. Зная, что жертва осталась лежать на тротуаре и имея возможность вызвать скорую, Молочный скрылся с места происшествия. Позже его задержали неравнодушные прохожие.

Я двигался за рулем в тот день, к сожалению, в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения не справился с управлением и выехал на обочину (...). После наезда (на женщину – 24 Канал) в результате физического сопротивления гражданских лиц был вынужден покинуть место происшествия. После этого меня задержали те же лица (...) Я полностью раскаиваюсь и очень сожалею о совершенном деянии и, конечно же, о последствиях,

– признался Андрей Молочный.

Наши источники, участвовавшие непосредственно в задержании господина Молочного в тот вечер, отмечают, никто не наносил ему физического вреда и не имел такой цели. Беглеца просто пытались задержать. У господина Андрея, который события не помнит, при этом видение другое.

Суд над Андреем Молочным: смотрите полный репортаж

"Довольно плохо это помнил, но это вследствие того, что определенные гражданские лица начали применять физическое воздействие, и просто в результате стресса, я покинул место", – добавил Молочный.

Так или иначе, а факт оставления потерпевшей в опасности четко прописан в обвинительном акте.

"Была сама, значит – ненужная": аргументы защиты по компенсации

В конце концов, участники процесса согласовали, что нет смысла исследовать очевидные доказательства наезда нетрезвого экс-сотрудника прокуратуры на женщину. Поэтому перешли к обсуждению другого вопроса, а именно – компенсации морального вреда пострадавшим. И здесь стало еще интереснее.

Когда Молочный говорил, что просил прощения перед семьей потерпевших и стремился компенсировать ущерб, дочь убитой женщины – Людмила – отрицательно качала головой.

Суммарно потерпевшие оценили смерть ближайшего для них человека, вызванную трагедией на Васильковской, в 2 миллиона 400 тысяч гривен – по 800 тысяч компенсации требует каждый из детей. Однако адвокат Самойленко убеждал, что это – много. Сначала адвокат отметил, что еще не все члены семьи обратились с иском, поэтому конечная сумма увеличится. А Молочный, мол, возместить такую большую компенсацию не может, ведь его уволили с работы.

Впрочем, дальше "аргументы" адвоката становились все более циничными.

У меня есть вопросы по проживанию и общению (семьи – 24 Канал) с погибшей. Понятно, что для каждого человека потеря родного человека является непоправимой. Но хотелось бы выяснить, как так случилось, что в такой поздний час мама этих лиц сама направлялась домой, если она имеет такую большую семью, детей уже совершеннолетних? Почему они каким-то образом не способствовали ей в ее передвижении? Если они так тесно общались, такие тесные и дружеские отношения в семье, то немножко непонятно для стороны защиты, как так случилось, что погибшая в этот момент была одна и в такой поздний день,

– обратился адвокат Самойленко.

Ходила вечером сама, а значит семье была не нужна? Интересная теория, учитывая то, что говорится о взрослой, самостоятельной и трезвой женщине, которая передвигается по городу вне комендантского часа, то есть в разрешенное время. На этом акцентировал и судья, объяснив, что у стороны защиты не может быть вопросов относительно пребывания женщины в указанном месте и указанное время.

На том заседание отложили, чтобы защита обвиняемого смогла сформулировать свою позицию более адекватно. Родные погибшей говорят, для них это невосполнимая потеря. Их отец умер раньше, и теперь у них не осталось никого.

Молочный совершил сразу два ДТП?

Но остается тайной еще кое-что: почему в тот вечер нетрезвый Андрей Молочный так летел по улицам Киева, или... от кого убегал? По данным следствия, скорость его авто составила 98 километров в час.

Ответ на этот вопрос все же есть. Напомним, что ранее Шевченковский суд отложил рассмотрение загадочного административного производства, зная что Молочный уже в СИЗО. На самом же деле в тот вечер Андрей Андреевич совершил сразу два ДТП! В Едином реестре судебных решений содержится октябрьское постановление судьи Осипян, где есть интересные детали о той же ночи, когда Молочный сбил женщину на переходе.

Молочный совершил еще одно ДТП перед наездом на женщину / скриншот из Единого государственного реестра

То есть, Андрей Молочный, на котором, по словам очевидцев, в тот летний вечер при задержании была лента одного из развлекательных заведений столицы – совершил два ДТП с разницей в несколько минут. Ведь наезд на женщину состоялся буквально в 23:25, это видно на камерах наблюдения.

Отдохнул, сел за руль навеселе, протаранил на перекрестке другое авто и убежал как можно дальше, прямо на тротуар. Теорию доказывают и вопросы группы прокуроров на заседании.

Очень вероятно, что Андрей Молочный пытался избежать ответственности за одно дорожное происшествие, и сразу же вызвал другое – с ужасными последствиями, изменив жизнь для многих людей. К слову, за административный проступок судья Шевченковского суда постановила взыскать с водителя штраф в 3400 гривен и судебный сбор – еще 605,60. Каким будет приговор Голосеевского суда – узнаем уже скоро.