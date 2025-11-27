Не одне, а два ДТП: шокуючі деталі у справі Андрія Молочного, який на смерть збив жінку

.

Вперше від початку свого затримання Андрій Молочний, колишній співробітник прокуратури, що збив жінку на Васильківській 19 липня, – заговорив про події того вечора. В очі горе-водієві цього разу зазирнули й потерпілі – доньки загиблої.

Що вони сказали винуватцю ДТП, і чому наразі розгляд справи відклали? Чому тієї ночі Молочний так летів назустріч руху? Насправді ж була й інша аварія, про яку колишній співробітник прокуратури і його адвокат – мовчать! Всі деталі цієї справи читайте у матеріалі проєкту "Де вони" на 24 Каналі.

Молочний зізнався у злочині, але є "але"

Щоразу, коли журналісти 24 Каналу намагалися поговорити з обвинуваченим у ДТП зі смертельними наслідками Андрієм Молочним, – не чули жодної відповіді. Так само категорично відмовився від коментарів його адвокат Афанасій Самойленко. Та вже на першому засіданні пролунали обґрунтування обвинувачення особисто від Генпрокурора Кравченка, і відповідь пана Андрія – зізнання.

Молочного звинуватили у порушенні правил безпеки дорожнього руху, а саме у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що стало причиною смерті жінки. Знаючи, що жертва залишилась лежати на тротуарі та маючи можливість викликати швидку, Молочний втік з місця події. Пізніше його затримали небайдужі перехожі.

Я рухався за кермом того дня, на жаль, у стані алкогольного сп'яніння. Під час руху не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя (…). Після наїзду (на жінку – 24 Канал) внаслідок фізичного спротиву цивільних осіб був змушений покинути місце події. Після цього мене затримали ті ж особи (…) Я повністю розкаююсь і дуже жалію про скоєне діяння та, авжеж, про наслідки,

– зізнався Андрій Молочний.

Наші джерела, що брали участь безпосередньо в затриманні пана Молочного того вечора, зазначають, ніхто не завдавав йому фізичної шкоди й не мав того на меті. Втікача просто намагались затримати. У пана Андрія, який події не пам'ятає, при цьому бачення інше.

Суд над Андрієм Молочним: дивіться повний репортаж

"Доволі погано це пам'ятав, але це внаслідок того, що певні цивільні особи почали застосовувати фізичний вплив, і просто внаслідок стресу, я покинув місце", – додав Молочний.

Так чи інакше, а факт залишення потерпілої в небезпеці чітко прописаний в обвинувальному акті.

"Була сама, отже – непотрібна": аргументи захисту щодо компенсації

Зрештою, учасники процесу погодили, що немає сенсу досліджувати очевидні докази наїзду нетверезого ексспівробітника прокуратури на жінку. Тож перейшли до обговорення іншого питання, а саме – компенсації моральної шкоди потерпілим. І тут стало ще цікавіше.

Коли Молочний говорив, що просив вибачення перед родиною потерпілих та прагнув компенсувати шкоду, донька вбитої жінки – Людмила – заперечно хитала головою.

Сумарно потерпілі оцінили смерть найближчої для них людини, спричинену трагедією на Васильківській, у 2 мільйони 400 тисяч гривень – по 800 тисяч компенсації вимагає кожен з дітей. Однак адвокат Самойленко переконував, що це – забагато. Спочатку адвокат зазначив, що ще не всі члени сім'ї звернулися з позовом, відтак кінцева сума збільшиться. А Молочний, мовляв, відшкодувати таку велику компенсацію не може, адже його звільнили з роботи.

Втім далі "аргументи" адвоката ставали дедалі цинічнішими.

У мене є питання щодо проживання та спілкування (сім'ї – 24 Канал) із загиблою. Зрозуміло, що для кожної людини втрата рідної людини – є непоправною. Але хотілося б з'ясувати, як так трапилося, що в таку пізню годину мама цих осіб сама прямувала додому, якщо вона має таку велику родину, дітей вже повнолітніх? Чому вони якимось чином не сприяли їй в її пересуванні? Якщо вони так тісно спілкувалися, такі тісні й дружні стосунки в родині, то є трошки незрозумілим для сторони захисту, як так трапилося, що загибла в цей момент була сама і в такий пізній день,

– звернувся адвокат Самойленко.

Ходила ввечері сама, а значить родині була не потрібна? Цікава теорія, з огляду на те, що мовиться про дорослу, самостійну й тверезу жінку, яка пересувається містом поза комендантською годиною, тобто у дозволений час. На цьому закцентував і суддя, пояснивши, що у сторони захисту не може бути питань щодо перебування жінки у зазначеному місці й зазначений час.

На тому засідання відклали, щоби захист обвинуваченого зміг сформулювати свою позицію адекватніше. Рідні загиблої кажуть, для них це непоправна втрата. Їхній батько помер давніше, тож тепер у них не залишилося нікого.

Молочний скоїв одразу два ДТП?

Але залишається таємницею ще дещо: чому того вечора нетверезий Андрій Молочний так летів вулицями Києва, або… від кого тікав? За даними слідства, швидкість його авто склала 98 кілометрів на годину за даними слідства.

Відповідь на це запитання все ж є. Нагадаємо, що раніше Шевченківський суд відклав розгляд загадкового адміністративного провадження, знаючи що Молочний вже у СІЗО Насправді ж того вечора Андрій Андрійович вчинив відразу два ДТП! У Єдиному реєстрі судових рішень міститься жовтнева ухвала судді Осип'ян, де є цікаві деталі про ту ж ніч, коли Молочний збив жінку на переході.

Молочний скоїв ще одне ДТП перед наїздом на жінку / скриншот з Єдиного державного реєстру

Тобто, Андрій Молочний, на якому, за словами очевидців, того літнього вечора при затриманні була стрічка одного з розважальних закладів столиці – вчинив два ДТП з різницею в кілька хвилин. Адже наїзд на жінку відбувся буквально о 23:25, це видно на камерах спостереження.

Відпочив, сів за кермо напідпитку, протаранив на перехресті інше авто і дав драпака якнайдалі, просто на тротуар. Теорію доводять і питання групи прокурорів на засіданні.

Дуже ймовірно, що Андрій Молочний намагався уникнути відповідальності за одну дорожню подію, і одразу ж спричинив іншу – з жахливими наслідками, змінивши життя для багатьох людей. До слова, за адміністративний проступок суддя Шевченківського суду постановила стягнути з водія штраф у 3400 гривень і судовий збір – ще 605,60. Яким буде вирок Голосіївського суду – дізнаємось вже незабаром.