Парламент обратился к президенту о присвоении звания Героя Украины Андрею Парубию
Андрею Парубию хотят присвоить посмертное звание Героя Украины. С соответствующей просьбой 18 сентября к президенту Владимиру Зеленскому обратился украинский парламент.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.
Что известно о присвоении звания Героя Украины Андрею Парубию?
За решение обратиться к президенту о присвоении Андрею Парубию звания Героя Украины проголосовали 230 депутатов, против – только один голос, тогда как не голосовали – 55 нардепов.
Что известно об убийстве Парубия?
30 августа, во Львове застрелили политика и общественного деятеля, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Стрельба произошла около 12:10.
1 сентября в Хмельницкой области задержали подозреваемого – 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова. Он признал свою вину, а убийство назвал "личной местью украинской власти".
Сцельников заявил, что стремится найти тело пропавшего сына и надеется, что его могут обменять на пленных. А также отрицает, что действовал под давлением или шантажом со стороны россиян.
Впоследствии на сайте президента зарегистрировали петицию, в которой предложили присвоить звание Героя Украины посмертно Андрею Парубию. 11 сентября она набрала необходимое количество голосов.