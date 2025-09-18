Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

Смотрите также В сети пишут, что нашли пистолет, из которого убили Парубия: в прокуратуре сделали заявление

Что известно о присвоении звания Героя Украины Андрею Парубию?

За решение обратиться к президенту о присвоении Андрею Парубию звания Героя Украины проголосовали 230 депутатов, против – только один голос, тогда как не голосовали – 55 нардепов.

Что известно об убийстве Парубия?