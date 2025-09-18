Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.
Що відомо про надання звання Героя України Андрію Парубію?
За рішення звернутися до президента щодо присвоєння Андрію Парубію звання Героя України проголосували 230 депутатів, проти – лише один голос, тоді як не голосували – 55 нардепів.
Що відомо про вбивство Парубія?
30 серпня, у Львові застрелили політика та громадського діяча, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Стрілянина сталася близько 12:10.
1 вересня в Хмельницькій області затримали підозрюваного – 52-річного львів'янина Михайла Сцельнікова. Він визнав свою провину, а вбивство назвав "особистою помстою українській владі".
Сцельніков заявив, що прагне знайти тіло зниклого сина та сподівається, що його можуть обміняти на полонених. А також заперечив, що діяв під тиском чи шантажем з боку росіян.
Згодом на сайті президента зареєстрували петицію, в якій запропонували присвоїти звання Героя України посмертно Андрію Парубію. 11 вересня вона набрала необхідну кількість голосів.