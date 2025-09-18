Андрію Парубію хочуть присвоїти посмертне звання Героя України. З відповідним проханням 18 вересня до президента Володимира Зеленського звернувся український парламент.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

Що відомо про надання звання Героя України Андрію Парубію?

За рішення звернутися до президента щодо присвоєння Андрію Парубію звання Героя України проголосували 230 депутатів, проти – лише один голос, тоді як не голосували – 55 нардепів.

Що відомо про вбивство Парубія?