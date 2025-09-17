В Донецкой области попрощались с погибшими во время боевого задания на передовой полицейскими
- В Донецкой области попрощались с погибшими на передовой полицейскими Андреем Рыбальченко и Русланом Гриценко.
- По данным полиции, оба воина были удостоены награды Президента Украины "За оборону Украины", которую получили их близкие.
В Донецкой области попрощались с погибшими на фронте полицейскими 41-летним Андреем Рыбальченко и 28-летним Русланом Гриценко. Они погибли во время выполнения боевого задания на передовой.
Отдать последний долг героям пришли родные, друзья, собратья и коллеги вместе с руководством полиции области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Смотрите также На фронте погиб монтировщик Львовского театра Владимир Куцло
Что известно о погибших?
Андрей Рыбальченко родился в поселке Мангуш Мариупольского района, который сейчас находится под оккупацией. Там мужчина провел часть своей жизни. После окончания школы и профессионально-технического училища проходил службу в ВСУ
Уже в период с 2004 года он служил в полиции. В последнее время занимал должности работника дежурной части в отделах Мариупольского и Краматорского районов. Уже в июле 2024 года присоединился к стрелковому батальону.
Побратимы вспоминают его как спокойного и очень доброго человека, который очень любил свою семью. Защита детей – 9-летнего сына и 6-летней дочери – была его мотивацией,
– говорится в сообщении.
В свою очередь Руслан Гриценко родился в сейчас оккупированном городе Соледар. Там прошли его детство и юность. Окончив школу и профессиональное техническое училище, он тоже проходил службу в Вооруженных Силах Украины.
Уже в 2006 году он стал полицейским. До июня 2024 года работал в подразделениях реагирования патрульной полиции, а последний год был в составе стрелкового батальона. Его вспоминают как положительного и искреннего человека.
Прощание с Андреем Рыбальченко и Русланом Гриценко / Фот Нацполиции
"За отвагу и самоотверженную защиту Украины оба воина удостоены награды Президента Украины "За оборону Украины". Награды героев получили мать Руслана Гриценко и жена Андрея Рыбальченко", – добавили в полиции.
Какие случаи были раньше?
- Недавно на востоке погиб боец стрелкового батальона полиции Николаевской области Максим Алексеев от обстрела FPV-дроном. Он выполнял боевые задачи по разминированию в Донецкой области.
- Также в Херсонской области в результате взрыва мины, на которую наехал автомобиль, погиб старший сержант полиции Вячеслав Григорьев. Мужчина спас десятки жизней мирных жителей деоккупированной Бериславщины.
- Еще ранее в Днепропетровской области провели в последний путь бойца полка КОРД (стрелковый) Александра Тимошенко. Он имел звание старшего лейтенанта и отдал службе в полиции 8 лет.