У Донецькій області попрощались із загиблими на фронті поліцейськими 41-річним Андрієм Рибальченком і 28-річним Русланом Гриценком. Вони загинули під час виконання бойового завдання на передовій.

Віддати останню шану героям прийшли рідні, друзі, побратими й колеги разом з керівництвом поліції області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

Що відомо про загиблих?

Андрій Рибальченко народився у селищі Мангуш Маріупольського району, яке наразі перебуває під окупацією. Там чоловік провів частину свого життя. Після закінчення школи та професійно-технічного училища проходив службу в ЗСУ

Вже в період з 2004 року він служив у поліції. Протягом останнього часу обіймав посади працівника чергової частини у відділах Маріупольського і Краматорського районів. Вже у липні 2024 року доєднався до стрілецького батальйону.

Побратими згадують його як спокійну та надзвичайно добру людину, яка дуже любила свою сім’ю. Захист дітей – 9-річного сина й 6-річної доньки – був його мотивацією,

– ідеться у повідомленні.

Своєю чергою Руслан Гриценко народився у наразі окупованому місті Соледар. Там минули його дитинство та юність. Закінчивши школу та професійне технічне училище, він теж проходив службу в Збройних Силах України.

Вже у 2006 році він став поліцейським. До червня 2024 року працював у підрозділах реагування патрульної поліції, а останній рік був в складі стрілецького батальйону. Його згадують як позитивного та щирого чоловіка.

Прощання з Андрієм Рибальченком і Русланом Гриценком / Фот Нацполіції

"За відвагу та самовідданий захист України обох воїнів удостоєно відзнаки Президента України "За оборону України". Нагороди героїв отримали мати Руслана Гриценка та дружина Андрія Рибальченка", – додали у поліції.

