"Ангел на небе, а виновные среди нас": в Черкассах требуют расследовать смерть 7-летнего ребенка
Источник:"Обозреватель"
В Черкассах люди требуют расследовать смерть 7-летнего мальчика, за жизнь которого врачи боролись более недели. К дому, где жил ребенок, местные жители несут цветы, мягкие игрушки, лампадки и записки.
Жизнь 7-летнего мальчика, который лежал в больнице с тяжелыми травмами в терминальной коме, оборвалась 5 сентября.
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Местные жители требуют провести расследование смерти ребенка. На Улице Крещатик в Черкассах, где мальчик проживал, люди оставляют соответствующие записки. У них просят правоохранителей выяснить правду и наказать виновных.
Текст записок, которые оставили люди
- "Теперь ангел на небе, а виновные среди нас. Должен быть справедливый суд",
- "За справедливое расследование. Мы хотим знать правду. Насилие над ребенком должно быть наказанным",
- "Требуем "Дело чести" от каждого, кто расследует дело Андрюши",
- "Требуем проведения независимой экспертизы",
- "Маленький Андрей должен жить и радоваться вместе с другими детьми".
Кроме того, к дому мальчика местные жители приносят цветы, мягкие детские игрушки и лампадки.
Люди оставили цветы, игрушки на записки возле дома мальчика / Фото "Обозреватель"
Мальчика могли пытать: что известно
- 7-летний Андрюша умер вечером 5 сентября в больнице, он так и не вышел из комы. Ранее врачи диагностировали у ребенка многочисленные травмы и полиорганную недостаточность.
- По словам бабушки, мальчик получил травмы после якобы падения с кучи кирпича во дворе. Она вроде бы самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку. Но через несколько дней после происшествия женщина увидела его в постели без сознания, тогда и вызвала скорую.
- Особенность травм и их количество свидетельствовали о том, что ребенка могли пытать родные. Правоохранители сразу же объявили женщине о подозрении. У нее уже были проблемы с законом, поэтому суд взял ее под стражу на 2 месяца.
- В то же время отчим ребенка убеждает, что пытки являются просто выдумкой соцсетей.
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