"Янгол на небі, а винні серед нас": у Черкасах вимагають розслідувати смерть 7-річного хлопчика

У Черкасах люди вимагають розслідувати смерть 7-річного хлопчика, за життя якого лікарі боролися понад тиждень. До будинку, де жила дитина, місцеві жителі несуть квіти, м'які іграшки, лампадки та записки.

Життя 7-річного хлопчика, який лежав у лікарні з тяжкими травмами у термінальній комі, обірвалося 5 вересня.

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Місцеві жителі вимагають провести розслідування смерті дитини. На Вулиці Хрещатик у Черкасах, де хлопчик проживав, люди залишають відповідні записки. У них просять правоохоронців з'ясувати правду та покарати винних.

Текст записок, які залишили люди

"Янгол тепер на небі, а винні серед нас. Повинен бути справедливий суд",

"За справедливе розслідування. Ми хочемо знати правду. Насильство над дитиною має бути покараним",

"Вимагаємо "Справу честі" від кожного, хто розслідує справу Андрійка",

"Вимагаємо проведення незалежної експертизи",

"Маленький Андрій мав би жити та радіти разом з іншими дітьми".

Крім того, до будинку хлопчика місцеві жителі приносять квіти, м'які дитячі іграшки та лампадки.

Люди залишили квіти, іграшки на записки біля будинку хлопчика / Фото "Обозреватель"

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