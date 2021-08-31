В Черкассах завершилось судебное заседание, на котором рассматривали дело женщины, чей 7-летний внук ранее попал с многочисленными травмами в больницу.

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Женщину арестовали

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, то есть с 29 августа по 29 октября.

Старший группы процессуальных руководителей в уголовном производстве Виталий Корновенко отметил, что суд принял взвешенное решение, поскольку женщина может скрываться от следствия, что уже происходило ранее.

Бабушка мальчика попросила о закрытом заседании

Раньше бабушка мальчика обратилась в Сосновский районный суд Черкасс с ходатайством о рассмотрении материалов в закрытом судебном заседании.

С целью предотвращения разглашения сведений о личной и семейной жизни, а также обстоятельств, которые унижают достоинство лица,

– говорилось в объяснении.

Однако резолютивную часть решения суда огласили в открытом заседании. Прокуратура просила избрать подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

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