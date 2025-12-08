"Дело развалится": Скороход сделала заявления после допроса НАБУ
- Нардеп Анна Скороход отрицает обвинения по делу о коррупции, называя его "полной ложью".
- Скороход утверждает, что видео НАБУ является монтажом и требует обнародовать полную версию записи, считая, что это развалит дело.
Нардеп Анна Скороход 8 декабря побывала на допросе в НАБУ в рамках дела о коррупции. Женщина отрицала все обвинения, мол, дело против нее "полная ложь".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Какие заявления сделала Скороход после допроса НАБУ?
Народный депутат от партии "За будущее" 8 декабря явилась на допрос в НАБУ. Анну Скороход подозревают в подстрекательстве к даче взятки за помощь во влиянии на решение СНБО о санкциях против компании-конкурента.
Сразу после допроса нардеп сделала ряд заявлений, в которых отрицала все выдвинутые против нее обвинения, а уголовное производство назвала "полной ложью". По словам Скороход, она никогда не требовала и не получала взятки, и более того – не давала никаких указаний кому-то это делать от ее имени.
В то же время депутат подтвердила, что на обнародованном видео НАБУ действительно зафиксирована она, однако саму запись назвала "нарезкой, которая не соответствует действительности", а часть ролика ей якобы "вообще не понятна".
Скороход отметила, что просила предоставить детективам Бюро полную версию видео, ведь считает, что в случае обнародования всей записи уголовное производство "развалится". Также нардеп отметила, что готова обнародовать материалы дела для журналистов, если это позволит следователь.
Что известно о деталях дела Скороход?
5 декабря НАБУ и САП провели обыски у нардепа 9 созыва от партии "За будущее" Анны Скороход. Известно, что чиновница возглавляла преступную группу, которая подстрекала к даче взятки.
Участники коррупционной схемы обещали бизнесмену наложить санкции СНБО на компанию-конкурента. Цена вопроса – 250 тысяч долларов.
Детективы НАБУ и САП зафиксировали, как посредник получил первый транш этой сделки – 125 тысяч долларов США.
На самом деле чиновникам СНБО средства не передали, потому что участники схемы так и не нашли человека, который бы согласился выполнить незаконные действия.
Во время обыска у Скороход следователи обнаружили патроны к автомату, ряд документов, касающихся деятельности СБУ и изъяли мобильный телефон.