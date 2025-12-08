"Справа розвалиться": Скороход зробила заяви після допиту НАБУ

Нардепка Анна Скороход 8 грудня побувала на допиті у НАБУ в межах справи про корупцію. Жінка заперечувала усі обвинувачення, мовляв, справа проти неї "повна брехня".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Які заяви зробила Скороход після допиту НАБУ?

Народна депутатка від партії "За майбутнє" 8 грудня з'явилась на допит до НАБУ. Анну Скороход підозрюють в підбурюванні до надання хабаря за допомогу у впливі на рішення РНБО щодо санкцій проти компанії-конкурента.

Одразу після допиту нардепка зробила низку заяв, у яких заперечила всі висунуті проти неї звинувачення, а кримінальне провадження назвала "повною брехнею". За словами Скороход, вона ніколи не вимагала й не отримувала хабаря, ба більше – не давала жодних вказівок комусь це робити від її імені.

Водночас депутатка підтвердила, що на оприлюдненому відео НАБУ справді зафіксована вона, однак сам запис назвала "нарізкою, яка не відповідає дійсності", а частину ролика їй нібито "взагалі не зрозуміла".

Скороход зазначила, що просила надати детективів Бюро повну версію відео, адже вважає, що у разі оприлюднення всього запису кримінальне провадження "розвалиться". Також нардепка наголосила, що готова оприлюднити матеріали справи для журналістів, якщо це дозволить слідчий.

Що відомо про деталі справи Скороход?