В Средиземном море пылает подсанкционный российский танкер, – Reuters
- В Средиземном море горит российский танкер Arctic Metagaz.
- Танкер находится под санкциями США и Великобритании.
В Средиземном море горит российский танкер для перевозки сжиженного природного газа Arctic Metagaz. Судьба экипажа судна пока неизвестна.
Судно в последний раз сообщало о своем местонахождении у побережья Мальты. Об этом сообщили в Reuters.
Что известно о горящем танкере?
Российский танкер Arctic Metagaz 3 марта 2026 года загорелся в Средиземном море недалеко от Мальты, а что произошло с экипажем – неизвестно.
Судно россиян находится под санкциями США и Великобритании. Российская компания, которая управляет танкером, никак не прокомментировала ситуацию.
Arctic Metagaz горит в Средиземном море: смотрите видео
Последние новости о российских танкерах
США провели военную операцию, захватив два российских танкера Marinera и Sophia. Американцы следили за танкером 2 недели, прежде чем захватить его возле Исландии
Президент Украины Зеленский призвал европейские страны не только задерживать, но и конфисковывать российские танкеры теневого флота.
Бельгийские вооруженные силы при поддержке Франции впервые смогли перехватить танкер "теневого флота" России. Военные провели спецоперацию под кодовым названием Blue Intruder.