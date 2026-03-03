В Средиземном море пылает подсанкционный российский танкер, – Reuters

В Средиземном море горит российский танкер для перевозки сжиженного природного газа Arctic Metagaz. Судьба экипажа судна пока неизвестна.

Судно в последний раз сообщало о своем местонахождении у побережья Мальты. Об этом сообщили в Reuters.

Смотрите также Теневой флот – под прицелом: почему США захватывают танкеры и какая связь с Россией и Венесуэлой

Что известно о горящем танкере?

Российский танкер Arctic Metagaz 3 марта 2026 года загорелся в Средиземном море недалеко от Мальты, а что произошло с экипажем – неизвестно.

Судно россиян находится под санкциями США и Великобритании. Российская компания, которая управляет танкером, никак не прокомментировала ситуацию.

Arctic Metagaz горит в Средиземном море: смотрите видео

Последние новости о российских танкерах