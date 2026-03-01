Что сообщил Зеленский относительно танкеров?

Он объяснил, что использовать их можно для безопасности Европы, о чем говорится в соцсетях Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский Президент Украины Решительное решение Бельгии прошлой ночью захватить танкер из "теневого флота" России. Это судно уже длительное время находилось под санкциями США, ЕС и Великобритании, однако продолжало незаконно транспортировать российскую нефть, используя фальшивый флаг и поддельные документы. Мы приветствуем эти решительные действия против "плавучего кошелька" Москвы и благодарим Францию за поддержку операции.

Он отметил, что важно модернизировать европейское законодательство: чтобы танкеры, которые перевозят российскую нефть, не только останавливали, но и конфисковывали. В то же время их нефть использовали для безопасности Европы.

Мы должны действовать решительно. Россия ведет себя как мафиозная организация, и ответ должен соответствовать этой реальности,

– написал Зеленский.

Он добавил, что если Кремль отвергает правила ради войны, то правила должны предусматривать четкий и твердый ответ.

В то же время ночью 1 марта стало известно, что в Северном море вертолеты французских ВМС помогли бельгийским силам захватить нефтяной танкер, находившийся под международными санкциями. Об этом сообщил президент Франции Эмануэль Макрон.

Он отметил, что европейцы решительно настроены перекрыть источники финансирования захватнической войны России в Украине путем применения санкций.

Обратите внимание! Министр обороны Бельгии Тео Франкен ранее сообщал, что судно сейчас сопровождают в порт Зебрюгге, где оно будет конфисковано.

Что еще известно о теневом флоте?