У Середземному морі палає підсанкційний російський танкер, – Reuters

У Середземному морі горить російський танкер для перевезення зрідженого природного газу Arctic Metagaz. Доля екіпажу судна поки що невідома.

Судно востаннє повідомляло про своє місцезнаходження біля узбережжя Мальти. Про це повідомили в Reuters.

Що відомо про палаючий танкер?

Російський танкер Arctic Metagaz 3 березня 2026 року загорівся в Середземному морі неподалік Мальти, а що сталося з екіпажем – невідомо.

Судно росіян перебуває під санкціями США та Великої Британії. Російська компанія, яка керує танкером, ніяк не прокоментувала ситуацію.

Arctic Metagaz горить в Середземному морі: дивіться відео

