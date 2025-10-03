Укр Рус
Смена места службы между ВСУ и НГУ: в приложении Армия+ появится новая функция
3 октября, 09:27
Смена места службы между ВСУ и НГУ: в приложении Армия+ появится новая функция

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В приложении Армия+ появится функция подачи электронного рапорта для изменения места службы между ВСУ и НГУ.
  • Новая процедура предусмотрена решением Правительства от 1 октября и заработает после публикации изменений и вступления в силу постановления.

В приложении Армия+ вскоре появится новый функционал. В частности, военные получат возможность подать электронный рапорт на смену места службы между Вооруженными Силами и Национальной гвардией Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

Когда заработает новая функция?

Эта новая процедура предусмотрена решением Правительства от 1 октября.

Заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук отметила, что в украинской армии служит много профессиональных специалистов.

По ее словам, новая функция в приложении Армия+ предоставит больше возможностей применять свои навыки по назначению, а командирам – привлекать военную и гражданскую экспертизу и усиливать подразделения новыми знаниями.

Новый функционал заработает в Армия+ в ближайшее время – после публикации изменений и вступления в силу постановления, 
– объяснили в Минобороны.

Министерство также дополнительно сообщит о начале работы функции на своих официальных ресурсах.

Правительство упростило процедуру перевода для военных

  • Кабинет Министров усовершенствовал процесс перевода военнослужащих в другие воинские части в другие воинские части. Прежде всего правительство нормировало порядок реагирования командиров на кадровые переводы, чтобы минимизировать случаи игнорирования или затягивания решений.
     

  • Согласно новым правилам, распоряжение о переводе командир обязан выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов – принять меры по началу сдачи должности военнослужащим.
     

  • Также Правительство определило четкие основания, которые делают невозможным перевод. Для решения спорных вопросов создается специальная рабочая группа.