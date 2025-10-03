Зміна місця служби між ЗСУ та НГУ: в застосунку Армія+ з'явиться нова функція
- У застосунку Армія+ з'явиться функція подачі електронного рапорту для зміни місця служби між ЗСУ та НГУ.
- Нова процедура передбачена рішенням Уряду від 1 жовтня і запрацює після публікації змін та набрання чинності постанови.
У застосунку Армія+ невдовзі з'явиться новий функціонал. Зокрема, військові отримають можливість подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними Силами та Національною гвардією України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.
Коли запрацює нова функція?
Ця нова процедура передбачена рішенням Уряду від 1 жовтня.
Заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук зазначила, що в українській армії служить багато фахових спеціалістів.
За її словами, нова функція в застосунку Армія+ надасть більше можливостей застосовувати свої навички за призначенням, а командирам – залучати військову та цивільну експертизу та підсилювати підрозділи новими знаннями.
Новий функціонал запрацює в Армія+ найближчим часом – після публікації змін і набрання чинності постанови,
– пояснили в Міноборони.
Міністерство також додатково повідомить про початок роботи функції на своїх офіційних ресурсах.
Уряд спростив процедуру переведення для військових
Кабінет Міністрів вдосконалив процес переведення військовослужбовців до інших військових частин. Передусім уряд унормував порядок реагування командирів на кадрові переведення, щоб мінімізувати випадки ігнорування або затягування рішень.
Згідно з новими правилами, розпорядження про переведення командир зобов'язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин – вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.
Також Уряд визначив чіткі підстави, які унеможливлюють переведення. Для розв'язання спірних питань створюється спеціальна робоча група.