Зміна місця служби між ЗСУ та НГУ: в застосунку Армія+ з'явиться нова функція
3 жовтня, 09:27
Зміна місця служби між ЗСУ та НГУ: в застосунку Армія+ з'явиться нова функція

Поліна Буянова
Основні тези
  • У застосунку Армія+ з'явиться функція подачі електронного рапорту для зміни місця служби між ЗСУ та НГУ.
  • Нова процедура передбачена рішенням Уряду від 1 жовтня і запрацює після публікації змін та набрання чинності постанови.

У застосунку Армія+ невдовзі з'явиться новий функціонал. Зокрема, військові отримають можливість подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними Силами та Національною гвардією України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

Коли запрацює нова функція?

Ця нова процедура передбачена рішенням Уряду від 1 жовтня.

Заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук зазначила, що в українській армії служить багато фахових спеціалістів. 

За її словами, нова функція в застосунку Армія+ надасть більше можливостей застосовувати свої навички за призначенням, а командирам – залучати військову та цивільну експертизу та підсилювати підрозділи новими знаннями.

Новий функціонал запрацює в Армія+ найближчим часом – після публікації змін і набрання чинності постанови, 
– пояснили в Міноборони.

Міністерство також додатково повідомить про початок роботи функції на своїх офіційних ресурсах.

Уряд спростив процедуру переведення для військових

  • Кабінет Міністрів вдосконалив процес переведення військовослужбовців до інших військових частин. Передусім уряд унормував порядок реагування командирів на кадрові переведення, щоб мінімізувати випадки ігнорування або затягування рішень.
     

  • Згідно з новими правилами, розпорядження про переведення командир зобов'язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин – вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.
     

  • Також Уряд визначив чіткі підстави, які унеможливлюють переведення. Для розв'язання спірних питань створюється спеціальна робоча група.