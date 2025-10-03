Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

Коли запрацює нова функція?

Ця нова процедура передбачена рішенням Уряду від 1 жовтня.

Заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук зазначила, що в українській армії служить багато фахових спеціалістів.

За її словами, нова функція в застосунку Армія+ надасть більше можливостей застосовувати свої навички за призначенням, а командирам – залучати військову та цивільну експертизу та підсилювати підрозділи новими знаннями.

Новий функціонал запрацює в Армія+ найближчим часом – після публікації змін і набрання чинності постанови,

– пояснили в Міноборони.

Міністерство також додатково повідомить про початок роботи функції на своїх офіційних ресурсах.

Уряд спростив процедуру переведення для військових