Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.
Когда заработает новая функция?
Эта новая процедура предусмотрена решением Правительства от 1 октября.
Заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук отметила, что в украинской армии служит много профессиональных специалистов.
По ее словам, новая функция в приложении Армия+ предоставит больше возможностей применять свои навыки по назначению, а командирам – привлекать военную и гражданскую экспертизу и усиливать подразделения новыми знаниями.
Новый функционал заработает в Армия+ в ближайшее время – после публикации изменений и вступления в силу постановления,
– объяснили в Минобороны.
Министерство также дополнительно сообщит о начале работы функции на своих официальных ресурсах.
Правительство упростило процедуру перевода для военных
Кабинет Министров усовершенствовал процесс перевода военнослужащих в другие воинские части в другие воинские части. Прежде всего правительство нормировало порядок реагирования командиров на кадровые переводы, чтобы минимизировать случаи игнорирования или затягивания решений.
Согласно новым правилам, распоряжение о переводе командир обязан выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов – принять меры по началу сдачи должности военнослужащим.
Также Правительство определило четкие основания, которые делают невозможным перевод. Для решения спорных вопросов создается специальная рабочая группа.