Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

Когда заработает новая функция?

Эта новая процедура предусмотрена решением Правительства от 1 октября.

Заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук отметила, что в украинской армии служит много профессиональных специалистов.

По ее словам, новая функция в приложении Армия+ предоставит больше возможностей применять свои навыки по назначению, а командирам – привлекать военную и гражданскую экспертизу и усиливать подразделения новыми знаниями.

Новый функционал заработает в Армия+ в ближайшее время – после публикации изменений и вступления в силу постановления,

– объяснили в Минобороны.

Министерство также дополнительно сообщит о начале работы функции на своих официальных ресурсах.

Правительство упростило процедуру перевода для военных