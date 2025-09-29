Бывший руководитель "Дії" Мстислав Баник присоединился к Минобороны в качестве Chief Product Officer. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информацию в программе конференции IT Arena 2025.

Смотрите также Как Google помогает строить национальный ИИ-ассистент от Дії

Какие задачи будут стоять перед Баником в Минобороны?

Теперь он отвечает за развитие цифровых продуктов Минобороны. Вместе с Оксаной Ферчук, которая в июле стала заместителем министра по цифровой трансформации, команда продолжает работать над приложением "Резерв+". Цель проекта – превратить его в полноценный онлайн-центр комплектования, а также развивать "Армия+" и другие цифровые сервисы.

Как сообщает Dev.ua, карьера Баника тесно связана с цифровизацией государственных услуг. З 2019 года он возглавлял направление электронных сервисов в Минцифре, где запустил приложение и портал "Дія". Именно под его руководством "Дія" стала массовым продуктом для миллионов украинцев.

В 2024 году Баник присоединился к ВСУ и служил командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов в составе роты CODE 9.2 92-й бригады. Теперь его опыт в армии и цифровой сфере сочетается в новой роли в Минобороны.

Почему всех украинцев от 25 до 60 лет автоматически поставят на учет?

Правительство Украины упростило процедуру постановки граждан на воинский учет. Теперь для этого не нужно будет посещать ТЦК. В Минобороны говорят, что граждане в возрасте 25 – 60 лет, которые до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований, будут учтены автоматически. Процедура снятия с учета украинцев, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована.

Тогда как юноши, которым исполнилось 17 лет, теперь смогут стать на воинский учет дистанционно через мобильное приложение Резерв+.