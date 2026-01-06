Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Украину накроет циклон и морозы до -23: как и где именно ухудшится погода

Какой прогноз погоды в Украине на 7 января?

Ожидаем облачную погоду. В западных областях будет идти умеренный, на Закарпатье и Прикарпатье значительный снег; температура ночью и днем -2...-7 градусов.

В большинстве северных и Винницкой областях мокрый снег, местами с дождем (ночью небольшой); местами гололед, налипание мокрого снега; температура ночью и днем 0...-5 градусов.

На остальной территории ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура ночью и днем 0...+5 градусов, в южной части ночью и днем +3...+8, днем в Крыму до +11. В Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях туман; в западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, на юго-востоке и востоке страны южный, 5 – 10 метров в секунду.

Какой будет погода в Киеве 7 января?

В столице тоже будет облачно. Ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег, по области местами с дождем.

На Киевщине местами гололед, налипание мокрого снега. Ночью и утром туман; на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью и днем 0...-5 градусов; в Киеве ночью и днем 0...-2.

Есть предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Синоптики отметили: 7 января на Закарпатье и Прикарпатье значительный снег, в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях туман.

Видимость будет всего 300 – 500 метров. На дорогах западных, северных и Винницкой области гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– напомнили в Укргидрометцентре.



Опасные погодные условия 7 января 2026 года / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев 0...-2

Ужгород -3...+1

Львов -3...-1

Ивано-Франковск -3...-1

Тернополь -3...-1

Черновцы -3...-1

Хмельницкий -3...-1

Луцк -3...-1

Ровно -3...-1

Житомир -3...-1

Винница -1...+1

Одесса +7...+9

Николаев +7...+9

Херсон +7...+9

Симферополь +8...+10

Кропивницкий +5...+7

Черкассы +2...+4

Чернигов -1...+1

Сумы +2...+4

Полтава +2...+4

Днепр +5...+7

Запорожье +5...+7

Донецк +4...+6

Луганск +1...+3

Харьков +3...+5



Прогноз погоды в Украине на 7 января / Укргидрометцентр

Заметим, что ночью 10 января в Украине прогнозируют очень сильные морозы.