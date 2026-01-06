Синоптики прогнозируют значительный снег, метели, гололедицу и снижение температуры в ряде областей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Укргидрометцентр.

Где в Украине будет бушевать непогода?

Как сообщили синоптики, 8 – 9 января в западных, северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях прогнозируют сложные погодные условия.

В западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается значительный снег с приростом покрова 10 – 25 сантиметров. Кое-где возможны порывы ветра 15 – 18 метров в секунду, метели и снежные заносы.

На Киевщине и Черниговщине синоптики прогнозируют значительный снег и мокрый снег. Местами толщина снежного покрова может достигать 25 сантиметров. Также возможны метели, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

В то же время в Сумской и Черкасской областях ожидается снег с дождем. Местами гололед и гололедица на дорогах.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах,

– предупреждают синоптики.

Кроме того, из-за вторжения арктического воздуха 10 – 11 января в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях температура ночью составит -14 – -20 градусов, местами до -23 градусов, днем – от -9 до -15 градусов.

В Кировоградской и Полтавской областях прогнозируют -6 – -12 градусов. На юге, востоке и Днепропетровской области температура будет колебаться от -4 до +4 градусов.

Что известно о непогоде?