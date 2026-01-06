На дорогах столицы работает 264 единицы спецтехники "Киевавтодора". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГВА.
Что известно о ситуации в Киеве?
Городская власть сообщает, что в первую очередь очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, спуски и подъемы. Также привлечены 132 работника в составе 24 бригад по ручной уборке.
Дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.
Несмотря на то, что в столице работает техника, с утра горожане заявляли, что дорога на Дарницу почти не очищена, а под колесами образовалась "каша".
Что известно о погоде в регионе на ближайшее время?
По прогнозам синоптиков, до конца дня, 6 января, в Киеве облачно, днем мокрый снег и дождь, туман, гололед, на дорогах – гололедица. Температура днем – 0-2° мороза.
В Киеве с 6 по 10 января прогнозируют опасную зимнюю погоду с мокрым снегом, дождем, туманом и гололедом. При значительном осложнении погодных условий могут ограничить въезд грузовиков в город, а жителей призывают пользоваться общественным транспортом.
В конце рабочей недели в Киеве и восточных областях температура ночью может опуститься до -17 градусов. Днем ожидаются морозы до -14 градусов.