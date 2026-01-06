На дорогах столицы работает 264 единицы спецтехники "Киевавтодора". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГВА.

Что известно о ситуации в Киеве?

Городская власть сообщает, что в первую очередь очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, спуски и подъемы. Также привлечены 132 работника в составе 24 бригад по ручной уборке.

Дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.

Несмотря на то, что в столице работает техника, с утра горожане заявляли, что дорога на Дарницу почти не очищена, а под колесами образовалась "каша".

Что известно о погоде в регионе на ближайшее время?