Синоптики прогнозують значний сніг, хуртовини, ожеледицю та зниження температури в низці областей. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДСНС та Укргідрометцентр.
Де в Україні вируватиме негода?
Як повідомили синоптики, 8 – 9 січня у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині прогнозують складні погодні умови.
У західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується значний сніг із приростом покриву 10 – 25 сантиметрів. Подекуди можливі пориви вітру 15 – 18 метрів за секунду, хуртовини та снігові замети.
На Київщині та Чернігівщині синоптики прогнозують значний сніг і мокрий сніг. Місцями товщина снігового покриву може сягати 25 сантиметрів. Також можливі хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.
Водночас у Сумській та Черкаській областях очікується сніг із дощем. Місцями ожеледь і ожеледиця на дорогах.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях,
– попереджають синоптики.
Крім того, через вторгнення арктичного повітря 10 – 11 січня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі становитиме -14 – -20 градусів, місцями до -23 градусів, удень – від -9 до -15 градусів.
На Кіровоградщині та Полтавщині прогнозують -6 – -12 градусів. На півдні, сході та Дніпропетровщині температура коливатиметься від -4 до +4 градусів.
Що відомо про негоду?
Уночі 6 січня Київ накрив снігопад. Через негоду у столиці виникли затори. На вулицях працювали 264 одиниці спецтехніки та понад 130 працівників ручного прибирання.
Раніше повідомлялось, що із 6 січня в Україні прогнозують різке зниження температури. Найінтенсивніші снігопади та морози очікують у західних, північних і центральних регіонах.