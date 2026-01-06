Синоптики прогнозують значний сніг, хуртовини, ожеледицю та зниження температури в низці областей. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДСНС та Укргідрометцентр.

Де в Україні вируватиме негода?

Як повідомили синоптики, 8 – 9 січня у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині прогнозують складні погодні умови.

У західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується значний сніг із приростом покриву 10 – 25 сантиметрів. Подекуди можливі пориви вітру 15 – 18 метрів за секунду, хуртовини та снігові замети.

На Київщині та Чернігівщині синоптики прогнозують значний сніг і мокрий сніг. Місцями товщина снігового покриву може сягати 25 сантиметрів. Також можливі хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

Водночас у Сумській та Черкаській областях очікується сніг із дощем. Місцями ожеледь і ожеледиця на дорогах.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях,

– попереджають синоптики.

Крім того, через вторгнення арктичного повітря 10 – 11 січня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі становитиме -14 – -20 градусів, місцями до -23 градусів, удень – від -9 до -15 градусів.

На Кіровоградщині та Полтавщині прогнозують -6 – -12 градусів. На півдні, сході та Дніпропетровщині температура коливатиметься від -4 до +4 градусів.

Що відомо про негоду?