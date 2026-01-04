Морозы и снегопады могут вызвать дискомфорт в течение следующей недели. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Когда будут самые сильные морозы?

До конца следующей недели, в частности 9 января, в стране ожидается существенное усиление морозов. Ночью температура может снижаться до -15...-17 °C, днем – до -7...-12 °C.

Синоптики отмечают, что снегопады охватят большинство регионов уже с понедельника. Самое ощутимое похолодание прогнозируют в западных, северных и центральных областях. На востоке и юге будет несколько теплее, хотя температура также будет оставаться ниже климатической нормы.

Из-за снега и гололеда возможно осложнение ситуации на дорогах.



Погода в Украине на 9 января / карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в начале недели?

В Киевской области ночью ожидается 6 – 11° мороза, днем – 1 – 6° мороза. В столице температура ночью составит 8 – 10° ниже нуля, днем – 3 – 5° мороза. На остальной территории Украины ночью прогнозируют 6 – 11° мороза, а на севере Левобережья местами до 14° ниже нуля.

Днем температура будет колебаться в пределах 1 – 6° мороза. В то же время на юге и юго-востоке ночью возможны показатели от 3° тепла до 2° мороза, а днем – 4 – 9° тепла.

Выпадет ли еще больше снега в Украине?