Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Україну накриє циклон та морози до -23: як та де саме погіршиться погода

Який прогноз погоди в Україні на 7 січня?

Очікуємо хмарну погоду. В західних областях ітиме помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг; температура вночі та вдень -2...-7 градусів.

У більшості північних та Вінницькій областях мокрий сніг, місцями з дощем (вночі невеликий); подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень 0...-5 градусів.

На решті території вночі невеликі, вдень помірні дощі. Температура вночі та вдень 0...+5 градусів, у південній частині вночі та вдень +3...+8, вдень в Криму до +11. В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях туман; у західних, північних і Вінницькій областях на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, на південному сході та сході країни південний, 5 – 10 метрів на секунду.

Якою буде погода в Києві 7 січня?

В столиці теж буде хмарно. Вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг, по області місцями з дощем.

На Київщині подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. Вночі та вранці туман; на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі та вдень 0...-5 градусів; у Києві вночі та вдень 0...-2.

Є попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Синоптики наголосили: 7 січня на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг, в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях туман.

Видимість буде всього 300 – 500 метрів. На дорогах західних, північних та Вінницької області ожеледиця. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– нагадали в Укргідрометцентрі.



Небезпечні погодні умови 7 січня 2026 / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ 0...-2

Ужгород -3...+1

Львів -3...-1

Івано-Франківськ -3...-1

Тернопіль -3...-1

Чернівці -3...-1

Хмельницький -3...-1

Луцьк -3...-1

Рівне -3...-1

Житомир -3...-1

Вінниця -1...+1

Одеса +7...+9

Миколаїв +7...+9

Херсон +7...+9

Сімферополь +8...+10

Кропивницький +5...+7

Черкаси +2...+4

Чернігів -1...+1

Суми +2...+4

Полтава +2...+4

Дніпро +5...+7

Запоріжжя +5...+7

Донецьк +4...+6

Луганськ +1...+3

Харків +3...+5



Прогноз погоди в Україні на 7 січня / Укргідрометцентр

Зауважимо, що вночі 10 січня в Україні прогнозують дуже сильні морози.