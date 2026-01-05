Деталі передає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де і коли будуть морози до -20?

Мова саме про нічні морози, які очікують 10 січня. Вдень погода по Україні буде різною – у Луцьку -10, в Ужгороді -2, на Півдні навіть плюсова температура.

У Києві обіцяють -14 градусів, у Сумах, Чернігові та Житомирі -13, у Дніпрі та Харкові -5...-6, у Полтаві -9.

А от у ніч на 10 січня дуже холодно буде в більшості областей України.



Де будуть морози вночі 10 січня 2026 / Укргідрометцентр

На Заході стовпчики термометрів сягатимуть -20 градусів – це стосуватиметься Луцька, Рівного, Житомира, Вінниці. Дещо тепліше вночі буде у Тернополі, Львові, Івано-Франківську, Чернівцях та Ужгороді – це -14...-17.

У Києві температура знизиться до -17, у Чернігові до -16, у Сумах до -13. У центральних областях має бути -15...-12 градусів уночі – це Черкаси, Полтава, Кропивницький.

Харків, Донецьк і Луганськ будуть із -9 морозу, в Дніпрі -9.

У Запоріжжі, як і в інших південних регіонах, буде значно тепліше - всього -6 градусів. У Миколаєві -8, Херсоні й Одесі -7, у Криму -3.

Таким чином, 20 градусів морозу вночі 10 січня буде в трьох областях – Волинській, Рівненській, Житомирській.

Також цього дня сніжитиме на Заході України та Півдні – в Ужгороді, Чернівцях, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Миколаєві.

Як зігрітися під час сильного морозу?

Якщо є така можливість – обмежте перебування на вулиці.

Переохолодитися взимку дуже просто – достатньо неправильно вдягнутися. Відкрита шия, тоненька підошва на взутті, синтетичний одяг – наші суворі вороги в холодну погоду. Краще за все, щоб одяг був багатошаровий, а шари були рівномірними, і не мерзла жодна окрема частина тіла,

– нагадали в ДСНС.

Поради, як захистити організм під час дуже сильних морозів:

Не куріть і не пийте алкоголь, це не допомагає.

Носіть вільне, не тісне взуття, можна навіть вдягнути дві пари шкарпеток.

Куртка має бути довга, хоча б до колін. Взуття – з рельєфною підошвою.

Найнижчий шар одягу краще обрати з бавовняної тканини. Синтетика – не ваш вибір.

Ідеальне рішення – вдягнутися за принципом "капусточки", у кілька светрів чи кофт.

Рукавички та шапка – обов'язкові! Не геройствуйте. Бажані також колготи чи штани під джинси, а на шию шарф.

Захищайте губи та руки бальзамами та жирними кремами.

Не виходьте з дому голодними, а ще пийте багато води. Дуже помічним стане термос із гарячим чаєм або супом.

