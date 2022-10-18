Расстрел нацгвардейцев на "Южмаше": ГБР завершило расследование и назвало мотивы

ГБР завершило досудебное расследование в отношении Артема Рябчука, который в январе устроил стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре. Теперь парню грозит пожизненное заключение.

Обвинительный акт уже направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Какие у Рябчука были мотивы убийства

Как выяснилось, Рябчук после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег. Несколько раз он был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству.

Поэтому у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.

За несколько часов до трагедии, находясь в составе боевого караула, солдат должен был отдыхать, впрочем, получил приказ упорядочить документацию в караульном помещении.

Этот приказ старшего по призыву военнослужащего Рябчук воспринял как издевательство, после чего решил мстить за все предыдущие оскорбления. Находясь в комнате хранения оружия, он взял автомат и патроны и начал жестоко расстреливать всех своих обидчиков.

В результате 5 человек погибли, среди них один гражданский, еще 5 – получили ранения разной степени тяжести.

После расправы над военными, Рябчук захватил автомат, 200 патронов к нему и пытался скрыться. Через несколько часов его задержали в городе Подгородное Днепровского района.



ГБР завершило расследование по делу Артема Рябчука / фото ГБР

Что угрожает Рябчуку

Таким образом, Рябчук обвиняется в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, совершенное в отношении:

нескольких лиц, с применением оружия, что повлекло тяжкие последствия;

умышленном убийстве;

оконченном покушении на умышленное убийство двух и более лиц, лица в связи с исполнением им служебного долга, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

похищении военнослужащим оружия, боевых припасов, иного военного имущества, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения;

дезертирстве;

нарушении уставных правил часовой службы, повлекшее тяжкие последствия, для предотвращения которых назначена данная стража, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения;

незаконном обращении с оружием, то есть ношении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Что известно о расстреле нацгвардейцев на "Южмаше"

27 января 2022 года в Днепре на "Южмаше" произошла трагедия. Во время выдачи оружия 21-летний нацгвардеец Артём Рябчук открыл огонь по людям.

Впоследствии полиция задержала Артема Рябчука, расстрелявшего нацгвардейцев. По данным СМИ, при нем было оружие.

Жертвами трагедии стали 5 человек. Среди них – 4 военных и гражданская женщина. Список погибших:

​Александр Буганов – старший лейтенант, начальник караула;

Артем Левковский – старший солдат, помощник начальника стражи;

Александр Драган – младший сержант;

Леонид Черник – старший солдат;

Вера Лебединец – контролер КПП.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших.

Вскоре в ГБР открыли уголовное производство по служебной халатности руководства Нацгвардии.

Кстати, во время задержания Рябчук дерзко улыбался и хладнокровно рассказывал, как убивал жертв. Первыми стали начальник стражи и его помощник, потом еще двое сослуживцев. После них он ранил девушку-оператора, а женщину на пропускном пункте застрелил в голову за то, что она отказывалась выпускать его за территорию.



Как выглядит Артем Рябчук / фото Нацполиция Украины

Что известно о Рябчуке

Артем Рябчук родился в городе Измаил в Одесской области.

В обязанности нацгвардейца входила охрана территории завода "Южмаш".

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук сообщал, что у нацгвардейца не наблюдалось никаких отклонений. Рябчук также не входил в группу военнослужащих, которая находится под наблюдением психологов.

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