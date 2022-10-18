Расстрел нацгвардейцев на "Южмаше": ГБР завершило расследование и назвало мотивы
Источник:Государственное бюро расследований
ГБР завершило досудебное расследование в отношении Артема Рябчука, который в январе устроил стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре. Теперь парню грозит пожизненное заключение.
Обвинительный акт уже направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
По теме Артем Рябчук расстрелял нацгвардейцев на "Южмаше": все, что известно о трагедии
Какие у Рябчука были мотивы убийства
Как выяснилось, Рябчук после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег. Несколько раз он был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству.
Поэтому у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.
За несколько часов до трагедии, находясь в составе боевого караула, солдат должен был отдыхать, впрочем, получил приказ упорядочить документацию в караульном помещении.
Этот приказ старшего по призыву военнослужащего Рябчук воспринял как издевательство, после чего решил мстить за все предыдущие оскорбления. Находясь в комнате хранения оружия, он взял автомат и патроны и начал жестоко расстреливать всех своих обидчиков.
В результате 5 человек погибли, среди них один гражданский, еще 5 – получили ранения разной степени тяжести.
После расправы над военными, Рябчук захватил автомат, 200 патронов к нему и пытался скрыться. Через несколько часов его задержали в городе Подгородное Днепровского района.
ГБР завершило расследование по делу Артема Рябчука / фото ГБР
Что угрожает Рябчуку
Таким образом, Рябчук обвиняется в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, совершенное в отношении:
- нескольких лиц, с применением оружия, что повлекло тяжкие последствия;
- умышленном убийстве;
- оконченном покушении на умышленное убийство двух и более лиц, лица в связи с исполнением им служебного долга, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;
- похищении военнослужащим оружия, боевых припасов, иного военного имущества, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения;
- дезертирстве;
- нарушении уставных правил часовой службы, повлекшее тяжкие последствия, для предотвращения которых назначена данная стража, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения;
- незаконном обращении с оружием, то есть ношении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.
Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Что известно о расстреле нацгвардейцев на "Южмаше"
27 января 2022 года в Днепре на "Южмаше" произошла трагедия. Во время выдачи оружия 21-летний нацгвардеец Артём Рябчук открыл огонь по людям.
Впоследствии полиция задержала Артема Рябчука, расстрелявшего нацгвардейцев. По данным СМИ, при нем было оружие.
Жертвами трагедии стали 5 человек. Среди них – 4 военных и гражданская женщина. Список погибших:
- Александр Буганов – старший лейтенант, начальник караула;
- Артем Левковский – старший солдат, помощник начальника стражи;
- Александр Драган – младший сержант;
- Леонид Черник – старший солдат;
- Вера Лебединец – контролер КПП.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших.
Вскоре в ГБР открыли уголовное производство по служебной халатности руководства Нацгвардии.
Кстати, во время задержания Рябчук дерзко улыбался и хладнокровно рассказывал, как убивал жертв. Первыми стали начальник стражи и его помощник, потом еще двое сослуживцев. После них он ранил девушку-оператора, а женщину на пропускном пункте застрелил в голову за то, что она отказывалась выпускать его за территорию.
Как выглядит Артем Рябчук / фото Нацполиция Украины
Что известно о Рябчуке
- Артем Рябчук родился в городе Измаил в Одесской области.
- В обязанности нацгвардейца входила охрана территории завода "Южмаш".
- Спикер Нацгвардии Руслан Музычук сообщал, что у нацгвардейца не наблюдалось никаких отклонений. Рябчук также не входил в группу военнослужащих, которая находится под наблюдением психологов.
Достойно внимания – Нацгвардеец расстрелял людей в Днепре: смотрите видео