Украина, к сожалению, продолжает терять верных сыновей и дочерей. На фронте погиб Артем Свиридов.
Он вернулся из Германии, чтобы стать на защиту Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Станислава Грещишина.
Что известно об Артеме Свиридове?
Артем Свиридов родился в 1992 году. Некоторое время жил в Германии, где работал медбратом в анестезиологическом отделении интенсивной терапии.
Он вернулся в Украину в феврале 2022 года, чтобы стать на защиту Украины.
Капитан был командиром 2 штурмовой роты 1 батальона 210 отдельного штурмового полка. Он погиб 28 августа во время выполнения боевого задания.
Параллельно в течение 2 лет мужчина учился в Киево-Могилянской академии. К встречам он присоединялся онлайн с фронта.
Теперь Артем Свиридов возвращается в родной Киев на щите.
Его будут помнить как светлого, честного, талантливого, искреннего и порядочного человека.
Мы с ним были хорошими знакомыми, вместе играли в университетской версии рок-оперы "Моцарт", участвовали в студенческой самодеятельности и подрабатывали аниматорами в "Мамаевой Слободе". Я увлекался его хореографией и для меня он был примером настоящего профи в деле, за которое бы он не брался... Много общих воспоминаний с ним и от этого очень больно,
– рассказал знакомый павшего воина в Facebook.
Похороны состоятся 6 сентября в столице.
"О точной дате, время и место напишу позже, когда будут решены все организационные вопросы", – добавил Станислав Грещишин.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и друзьям павшего защитника Украины Артема Свиридова. Светлая и вечная память!
