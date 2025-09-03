Повернувся з Німеччини у 2022: на війні загинув захисник України Артем Свірідов
- Артем Свірідов, командир штурмової роти, загинув 28 серпня під час виконання бойового завдання.
- Він повернувся з Німеччини у лютому 2022 року, щоб стати на захист України.
Україна, на жаль, продовжує втрачати вірних синів та дочок. На фронті загинув Артем Свірідов.
Він повернувся з Німеччини, щоб стати на захист України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Станіслава Грещишина.
Що відомо про Артема Свірідова?
Артем Свірідов народився у 1992 році. Деякий час жив у Німеччині, де працював медбратом в анестезіологічному відділенні інтенсивної терапії.
Він повернувся до України у лютому 2022 року, щоб стати на захист України.
Капітан був командиром 2 штурмової роти 1 батальйону 210 окремого штурмового полку. Він загинув 28 серпня під час виконання бойового завдання.
Паралельно впродовж 2 років чоловік навчався в Києво-Могилянській академії. До зустрічей він доєднувався онлайн із фронту.
Тепер Артем Свірідов повертається до рідного Києва на щиті.
Його пам'ятатимуть як світлу, чесну, талановиту, щиру та порядну людину.
Ми з ним були добрими знайомими, разом грали в університетській версії рок-опери "Моцарт", брали участь в студентській самодіяльності та підпрацьовували аніматорами в "Мамаєвій Слободі". Я захоплювався його хореографією і для мене він був прикладом справжнього профі в справі, за яку б він не брався... Багато спільних спогадів з ним і від того дуже боляче,
– розповів знайомий полеглого воїна у Facebook.
Похорон відбудеться 6 вересня у столиці.
"Про точну дату, час та місце напишу згодом, коли будуть вирішені всі організаційні питання", – додав Станіслав Грещишин.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і друзям полеглого захисника України Артема Свірідова. Світла та вічна пам'ять!
Останні втрати України на фронті
На фронті загинув 24-річний командир самохідної артилерійської батареї Юрій Уршанський. Він був уродженцем Закарпаття та поліг на Запоріжжі.
На фронті Україна також втратила художника Кирила Гриньова. У 2024 році він отримав поранення під час виконання завдання в Покровському районі Донецької області, але потім повернувся на фронт.
На Донеччині також загинув мешканець Львівщини Володимир Дендура. На війну він вирішив піти одразу після святкування свого 19-річчя.
На війні за незалежність України також гинуть іноземці. Італійський доброволець Лука Чекка загинув ще у 2024 році, відтоді вважався зниклим безвісти, а нещодавно його смерть вдалося підтвердити.