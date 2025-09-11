Партизаны провели диверсию на оборонном заводе "Щегловский вал" в российской Туле. Им удалось уничтожить башню связи.

Об этом стало известно ночью четверга, 11 сентября. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Смотрите также Серьезный вызов для Украины: над каким производством сейчас мощно работает Россия

Что известно о диверсии в Туле?

Партизаны военного партизанского движения украинцев и крымских татар "успешно выключили связь" на АО "Щегловский вал" в России. В результате диверсии уничтожена башня связи.



Пожар возле завода в Туле / Фото "Атеш"

Что известно об АО "Щегловский вал"? Это предприятие военно-промышленного комплекса страны-агрессора. На нем разрабатывают системы противовоздушной обороны, скорострельные пушки и стрелковое оружие. В частности, в цехах завода собирают ПТРК "Корнет" и ЗРПК "Панцирь-С".

Ранее агенты "Атеш" уже проводили разведку этого объекта, а Силы обороны Украины успешно атаковали завод.

Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия – и это только начало!

– написали партизаны.

Что известно об операциях во вражеском тылу?