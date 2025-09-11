Укр Рус
11 сентября, 07:07
Партизаны "Атеш" атаковали завод ПВО и стрелкового оружия в российской Туле

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Партизаны "Атеш" провели диверсию на оборонном заводе "Щегловский вал" в Туле, уничтожив башню связи.
  • На предприятии разрабатывают системы противовоздушной обороны и стрелкового оружия, в частности, ПТРК "Корнет" и ЗРПК "Панцирь-С".

Партизаны провели диверсию на оборонном заводе "Щегловский вал" в российской Туле. Им удалось уничтожить башню связи.

Об этом стало известно ночью четверга, 11 сентября. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Что известно о диверсии в Туле?

Партизаны военного партизанского движения украинцев и крымских татар "успешно выключили связь" на АО "Щегловский вал" в России. В результате диверсии уничтожена башня связи.


Пожар возле завода в Туле / Фото "Атеш"

 

Что известно об АО "Щегловский вал"?

Это предприятие военно-промышленного комплекса страны-агрессора. На нем разрабатывают системы противовоздушной обороны, скорострельные пушки и стрелковое оружие. В частности, в цехах завода собирают ПТРК "Корнет" и ЗРПК "Панцирь-С".

 

Ранее агенты "Атеш" уже проводили разведку этого объекта, а Силы обороны Украины успешно атаковали завод.

Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия – и это только начало!
– написали партизаны.

Что известно об операциях во вражеском тылу?

  • Партизаны "Атеш" провели диверсию возле Дебальцево в Донецкой области, сожгли релейный шкаф. Нарушена логистика оккупантов – маршрутом регулярно проходят склады с топливом, боеприпасами и техникой.
  • Ранее агенты также провели диверсионные операции на территории России и ТОТ, уничтожив трансформаторный шкаф возле Черкесска и башню сотовой связи возле Крымска, а также взорвав машины российских военных в Краснодарском крае.
  • Кроме того, один из ключевых релейных шкафов горел на железнодорожной развязке в районе поселка Калинино под Ростовом-на-Дону. Через этот узел ежедневно перемещались эшелоны с российской техникой, боеприпасами, топливом и живой силой.