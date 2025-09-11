Партизани "Атеш" атакували завод ППО та стрілецької зброї в російській Тулі
- Партизани "Атеш" провели диверсію на оборонному заводі "Щегловський вал" у Тулі, знищивши вежу зв'язку.
- На підприємстві розробляють системи протиповітряної оборони та стрілецької зброї, зокрема, ПТРК "Корнет" і ЗРПК "Панцир-С".
Партизани провели диверсію на оборонному заводі "Щегловський вал" у російській Тулі. Їм вдалося знищити вежу зв'язку.
Про це стало відомо вночі четверга, 11 вересня. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Атеш".
Дивіться також Серйозний виклик для України: над яким виробництвом зараз потужно працює Росія
Що відомо про диверсію в Тулі?
Партизани військового партизанського руху українців і кримських татар "успішно вимкнули зв'язок" на АТ "Щегловський вал" у Росії. Унаслідок диверсії знищено вежу зв'язку.
Пожежа біля заводу в Тулі / Фото "Атеш"
Що відомо про АТ "Щегловський вал"?
Це підприємство військово-промислового комплексу країни-агресорки. На ньому розробляють системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати та стрілецьку зброю. Зокрема, в цехах заводу збирають ПТРК "Корнет" і ЗРПК "Панцир-С".
Раніше агенти "Атеш" уже проводили розвідку цього об'єкта, а Сили оборони України успішно атакували завод.
Тепер ми переходимо до більш активних дій і знищуємо інфраструктуру підприємства – і це тільки початок!
– написали партизани.
Що відомо про операції у ворожому тилу?
- Партизани "Атеш" провели диверсію біля Дебальцевого на Донеччині, спаливши релейну шафу. Порушено логістику окупантів – маршрутом регулярно проходять склади з паливом, боєприпасами та технікою.
- Раніше агенти також провели диверсійні операції на території Росії та ТОТ, знищивши трансформаторну шафу біля Черкеська й вежу стільникового зв'язку біля Кримська, а також підірвавши автівки російських військових у Краснодарському краї.
- Окрім того, одна з ключових релейних шаф палала на залізничній розв'язці в районі селища Калініне під Ростовом-на-Дону. Через цей вузол щодня переміщалися ешелони з російською технікою, боєприпасами, паливом і живою силою.