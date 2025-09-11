Партизани провели диверсію на оборонному заводі "Щегловський вал" у російській Тулі. Їм вдалося знищити вежу зв'язку.

Про це стало відомо вночі четверга, 11 вересня. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Атеш".

Що відомо про диверсію в Тулі?

Партизани військового партизанського руху українців і кримських татар "успішно вимкнули зв'язок" на АТ "Щегловський вал" у Росії. Унаслідок диверсії знищено вежу зв'язку.



Пожежа біля заводу в Тулі / Фото "Атеш"

Що відомо про АТ "Щегловський вал"? Це підприємство військово-промислового комплексу країни-агресорки. На ньому розробляють системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати та стрілецьку зброю. Зокрема, в цехах заводу збирають ПТРК "Корнет" і ЗРПК "Панцир-С".

Раніше агенти "Атеш" уже проводили розвідку цього об'єкта, а Сили оборони України успішно атакували завод.

Тепер ми переходимо до більш активних дій і знищуємо інфраструктуру підприємства – і це тільки початок!

– написали партизани.

