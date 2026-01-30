Россияне атакуют дронами на Starlink логистику на Днепропетровщине, –"Флеш"

Российские войска резко усилили удары по логистике на участке Богуслав – Петропавловка, массово применяя БПЛА на Starlink-связи. За сутки там зафиксировали десятки атак.

В частности, попали и по гражданскому автобусу с людьми – чудом обошлось без жертв. Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Смотрите также Ракеты 2025-2026 годов выпуска: что у россиян с вооружением для обстрелов Украины

Что происходит на направлении Богуслав – Петропавловка?

Противник сосредоточил значительные силы на ударах по логистическим путям ВСУ на участке Богуслав – Петропавловка, активно применяя беспилотники, управляемые через Starlink.

По информации от военных, которые находятся на месте событий, только за одни сутки там произошло несколько десятков ударов.

Под вражеский огонь попал и автобус, который перевозил людей. Только благодаря счастливому стечению обстоятельств все пассажиры остались живы.

Российское подразделение "Рубикон" активно распространяет видео атак в своих пропагандистских каналах, пытаясь демонстрировать "результативность" ударов.

В ответ Министерство обороны Украины отреагировало немедленно – министр обороны Михаил Федоров лично взял ситуацию под контроль.

Тактика выбивания путей логистики является одним из базовых методов ведения войны со стороны России. Враг пытается усложнить или полностью сорвать подвоз боеприпасов, техники, горючего и ротацию личного состава.

Россия атакует дронами на Starlink участок Богуслав – Петропавловки. Видео: Сергей "Флеш"

Что известно о "Шахедах" со Starlink?