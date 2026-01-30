Росіяни атакують дронами на Starlink логістику на Дніпропетровщині, – "Флеш"

Російські війська різко посилили удари по логістиці на ділянці Богуслав – Петропавлівка, масово застосовуючи БпЛА на Starlink-зв’язку. За добу там зафіксували десятки атак.

Зокрема, влучили й по цивільному автобусу з людьми – дивом обійшлося без жертв. Про це повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відбувається на напрямку Богуслав – Петропавлівка?

Противник зосередив значні сили на ударах по логістичних шляхах ЗСУ на ділянці Богуслав – Петропавлівка, активно застосовуючи безпілотники, керовані через Starlink.

За інформацією від військових, які перебувають на місці подій, лише за одну добу там відбулося кілька десятків ударів.

Під ворожий вогонь потрапив і автобус, який перевозив людей. Лише завдяки щасливому збігу обставин усі пасажири залишилися живі.

Російський підрозділ "Рубікон" активно поширює відео атак у своїх пропагандистських каналах, намагаючись демонструвати "результативність" ударів.

У відповідь Міністерство оборони України відреагувало негайно – міністр оборони Михайло Федоров особисто взяв ситуацію під контроль.

Тактика вибивання шляхів логістики є одним із базових методів ведення війни з боку Росії. Ворог намагається ускладнити або повністю зірвати підвезення боєприпасів, техніки, пального та ротацію особового складу.

Росія атакує дронами на Starlink ділянку Богуслав – Петропавлівки. Відео: Сергій "Флеш"

Що відомо про "Шахеди" зі Starlink?