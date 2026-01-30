Росіяни атакують дронами на Starlink логістику на Дніпропетровщині, – "Флеш"
- Російські війська посилили атаки дронами на логістичні шляхи на ділянці Богуслав – Петропавлівка, використовуючи Starlink-зв’язок.
- За добу було зафіксовано десятки ударів, включно з влучанням у цивільний автобус. Міністерство оборони України взяло ситуацію під контроль.
Російські війська різко посилили удари по логістиці на ділянці Богуслав – Петропавлівка, масово застосовуючи БпЛА на Starlink-зв’язку. За добу там зафіксували десятки атак.
Зокрема, влучили й по цивільному автобусу з людьми – дивом обійшлося без жертв. Про це повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Що відбувається на напрямку Богуслав – Петропавлівка?
Противник зосередив значні сили на ударах по логістичних шляхах ЗСУ на ділянці Богуслав – Петропавлівка, активно застосовуючи безпілотники, керовані через Starlink.
За інформацією від військових, які перебувають на місці подій, лише за одну добу там відбулося кілька десятків ударів.
Під ворожий вогонь потрапив і автобус, який перевозив людей. Лише завдяки щасливому збігу обставин усі пасажири залишилися живі.
Російський підрозділ "Рубікон" активно поширює відео атак у своїх пропагандистських каналах, намагаючись демонструвати "результативність" ударів.
У відповідь Міністерство оборони України відреагувало негайно – міністр оборони Михайло Федоров особисто взяв ситуацію під контроль.
Тактика вибивання шляхів логістики є одним із базових методів ведення війни з боку Росії. Ворог намагається ускладнити або повністю зірвати підвезення боєприпасів, техніки, пального та ротацію особового складу.
Росія атакує дронами на Starlink ділянку Богуслав – Петропавлівки. Відео: Сергій "Флеш"
Що відомо про "Шахеди" зі Starlink?
Російські війська дедалі частіше застосовують ударні БпЛА, оснащені супутниковим зв'язком Starlink. Міноборони України вже зверталося до SpaceX для розв'язання цієї проблеми.
Міністр закордонних справ Польщі закликав Маска обмежити росіянам доступ до своєї супутникової мережі Starlink, мовляв, "заробіток на воєнних злочинах може серйозно зашкодити репутації бренду".
Відповідь не забарилася. Ілон Маск зауважив, що Сікорський не розуміє ключової ролі Starlink й жорстко додав: "Цей слинявий імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв'язку України".