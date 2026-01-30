Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что Россия еще и использовала ракеты Х-101, которые были изготовлены в начале 2026 года. Похожую ситуацию фиксировали осенью, когда они применяли ракеты, которые изготовили летом.
К теме Идут серьезные испытания, – эксперт разобрал особенности ракеты "Циркон", которой атаковали Киев
Имеет ли Россия проблемы с ракетами?
По словам Братчука, точно на этот вопрос сможет дать ответ только разведка. Но вышеприведенные факты намекают, что враг действительно имеет определенные проблемы с ракетами.
Важно и в дальнейшем усиливать санкции против России. Не секрет, что враг и в дальнейшем обходными путями закупает различные компоненты из стран Запада.
Также чрезвычайно важны наши атаки по производству врага. Они пока не являются критическими. Но постоянно нарушают цикличность производства,
– сказал Братчук.
Ракетные обстрелы Украины: коротко
- В ночь на 24 января Россия впервые за долгое время ударила противокорабельными ракетами Х-22. Эти ракеты предназначены против авианосцев. Однако враг запустил их по Киеву. ПВО сбила 9 из 12 ракет.
- В 2023 году оккупанты ударили этой ракетой по Днепру. Она попала в жилой дом. Тогда погибли 46 человек.
- Сейчас в России говорят, что воздержатся от ударов по Украине до 1 февраля. Так они ответили на просьбу Дональда Трампа.