Вражеский дрон атаковал маршрутку в Донецкой области: ранены водитель и пассажиры

В Краматорском районе 8 ноября оккупанты атаковали маршрутку. В результате атаки ранены водитель и пассажиры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Какие последствия атаки на авто в Донецкой области?

Российские войска в полдень 8 ноября нанесли удар по Дружковской громаде, что в Донецкой области. В селе Кондратовка вражеский FPV-дрон попал в маршрутку "Газель", выполнявшую частные перевозки.

По данным прокуратуры, в результате атаки ранены три человека: 47-летний водитель и два пассажира в возрасте 71 и 86 лет.

Все, что осталось от транспорта у Кондратовки / Фото Донецкой областной прокуратуры

Медики диагностировали у пострадавших минно-взрывные травмы, ожоги головы и конечностей, а также контузии. Раненых доставили в больницу, где им оказали помощь.

Последствия атаки на Кондратовку / Фото Донецкой областной прокуратуры

Правоохранители документируют очередную атаку россиян против мирного населения Украины.

