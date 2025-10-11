Вечером 11 октября российские войска запустили по Украине очередную волну ударных дронов. Первая группа беспилотников появилась на севере.

Каждую ночь враг атакует Украину беспилотниками. Удар 10 октября унес жизни двух работников "Черниговоблэнерго", которые ликвидировали последствия массированного обстрела, передает 24 Канал.

Где в Украине есть опасность дронов?

Куда летят дроны: смотрите карту тревог