Укр Рус
24 Канал Новости Украины Оккупанты снова начали террор "Шахедами": для каких областей Украины есть угроза
11 октября, 22:16
8

Оккупанты снова начали террор "Шахедами": для каких областей Украины есть угроза

Анастасия Колесникова

Вечером 11 октября российские войска запустили по Украине очередную волну ударных дронов. Первая группа беспилотников появилась на севере.

Каждую ночь враг атакует Украину беспилотниками. Удар 10 октября унес жизни двух работников "Черниговоблэнерго", которые ликвидировали последствия массированного обстрела, передает 24 Канал.

Смотрите также Эффективные против "Шахедов": Украине передадут дополнительные системы ПВО Skyranger 35

Где в Украине есть опасность дронов?

Куда летят дроны: смотрите карту тревог

 

22:18, 11 октября

БпЛА на юго-востоке от г. Запорожье, курс – южный/юго-восточный.

22:00, 11 октября

БпЛА на Днепропетровщине (Днепровский район), курс на Днепр.

21:49, 11 октября

БпЛА с Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину.

21:40, 11 октября

БпЛА на севере Харьковщины, курс на юг.

21:03, 11 октября

БпЛА на севере Черниговщины (Корюковский район), курс юго-западный.

20:43, 11 октября

БпЛА на Сумщине, курс на Сумы.

20:10, 11 октября

БпЛА на Полтавщине, курс на Полтаву.

20:06, 11 октября

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс на Павлоград.

20:04, 11 октября

БпЛА с Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину.

20:02, 11 октября

БпЛА на Кировоградщине,курс на Кропивницкий.

19:57, 11 октября

БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.

19:52, 11 октября

БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины, курс на юг.

19:36, 11 октября

Днепропетровщина: БпЛА в направлении Павлограда.

19:11, 11 октября

БпЛА на Черкасщине, курс на Кировоградщину.

19:01, 11 октября

БпЛА на Сумщине (Сумской район), курс юго-западный.

18:52, 11 октября

Сумы – БпЛА в направлении города!

18:17, 11 октября

БпЛА на Черкасщине (Черкасский район), курс юго-западный.

18:05, 11 октября

БпЛА на Киевщине (Вышгородский и Бориспольский районы), курс на Киев.

17:50, 11 октября

БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область

17:46, 11 октября

БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.

17:42, 11 октября

БпЛА с Черниговщины курсом на Полтавщину (Лубенский район).

17:17, 11 октября

Чернигов – БпЛА в направлении города!