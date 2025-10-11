Оккупанты снова начали террор "Шахедами": для каких областей Украины есть угроза
Вечером 11 октября российские войска запустили по Украине очередную волну ударных дронов. Первая группа беспилотников появилась на севере.
Каждую ночь враг атакует Украину беспилотниками. Удар 10 октября унес жизни двух работников "Черниговоблэнерго", которые ликвидировали последствия массированного обстрела, передает 24 Канал.
Смотрите также Эффективные против "Шахедов": Украине передадут дополнительные системы ПВО Skyranger 35
Где в Украине есть опасность дронов?
Куда летят дроны: смотрите карту тревог
БпЛА на юго-востоке от г. Запорожье, курс – южный/юго-восточный. БпЛА на Днепропетровщине (Днепровский район), курс на Днепр. БпЛА с Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину. БпЛА на севере Харьковщины, курс на юг. БпЛА на севере Черниговщины (Корюковский район), курс юго-западный. БпЛА на Сумщине, курс на Сумы. БпЛА на Полтавщине, курс на Полтаву. БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс на Павлоград. БпЛА с Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину. БпЛА на Кировоградщине,курс на Кропивницкий. БпЛА на Сумщине, курс юго-западный. БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины, курс на юг. Днепропетровщина: БпЛА в направлении Павлограда. БпЛА на Черкасщине, курс на Кировоградщину. БпЛА на Сумщине (Сумской район), курс юго-западный. Сумы – БпЛА в направлении города! БпЛА на Черкасщине (Черкасский район), курс юго-западный. БпЛА на Киевщине (Вышгородский и Бориспольский районы), курс на Киев. БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину. БпЛА с Черниговщины курсом на Полтавщину (Лубенский район). Чернигов – БпЛА в направлении города!
БпЛА на юго-востоке от г. Запорожье, курс – южный/юго-восточный.
БпЛА на Днепропетровщине (Днепровский район), курс на Днепр.
БпЛА с Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину.
БпЛА на севере Харьковщины, курс на юг.
БпЛА на севере Черниговщины (Корюковский район), курс юго-западный.
БпЛА на Сумщине, курс на Сумы.
БпЛА на Полтавщине, курс на Полтаву.
БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс на Павлоград.
БпЛА с Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину.
БпЛА на Кировоградщине,курс на Кропивницкий.
БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.
БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины, курс на юг.
Днепропетровщина: БпЛА в направлении Павлограда.
БпЛА на Черкасщине, курс на Кировоградщину.
БпЛА на Сумщине (Сумской район), курс юго-западный.
Сумы – БпЛА в направлении города!
БпЛА на Черкасщине (Черкасский район), курс юго-западный.
БпЛА на Киевщине (Вышгородский и Бориспольский районы), курс на Киев.
БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область
БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
БпЛА с Черниговщины курсом на Полтавщину (Лубенский район).
Чернигов – БпЛА в направлении города!