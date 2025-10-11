Окупанти знову почали терор "Шахедами": для яких областей України є загроза
Увечері 11 жовтня російські війська запустили по Україні чергову хвилю ударних дронів. Перша група безпілотників з'явилася на півночі.
Щоночі ворог атакує Україну безпілотниками. Удар 10 жовтня забрав життя двох працівників "Чернігівобленерго", які ліквідовували наслідки масованого обстрілу, передає 24 Канал.
Де в Україні є небезпека дронів?
Куди летять дрони: дивіться карту тривог
БпЛА на південному сході від м.Запоріжжя, курс – південний/південно-східний. БпЛА на Дніпропетровщині (Дніпровський район), курс на Дніпро. БпЛА із Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину. БпЛА на півночі Харківщини, курс на південь. БпЛА на півночі Чернігівщини (Корюківський район), курс південно-західний. БпЛА на Сумщині, курс на Суми. БпЛА на Полтавщині, курс на Полтаву. БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на Павлоград. БпЛА з Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину. БпЛА на Кіровоградщині, курс на Кропивницький. БпЛА на Сумщині, курс південно-західний. БпЛА на межі Сумщини та Харківщини, курс на південь. Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку Павлограда. БпЛА на Черкащині, курс на Кіровоградщину. БпЛА на Сумщині (Сумський район), курс південно-західний. Суми – БпЛА у напрямку міста! БпЛА на Черкащині (Черкаський район), курс південно-західний. БпЛА на Київщині (Вишгородський та Бориспільський райони), курс на Київ. БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину. БпЛА з Чернігівщини курсом на Полтавщину (Лубенський район). Чернігів – БпЛА у напрямку міста!
