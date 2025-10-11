Укр Рус
24 Канал Новини України Окупанти знову почали терор "Шахедами": для яких областей України є загроза
11 жовтня, 22:16
Окупанти знову почали терор "Шахедами": для яких областей України є загроза

Анастасія Колеснікова

Увечері 11 жовтня російські війська запустили по Україні чергову хвилю ударних дронів. Перша група безпілотників з'явилася на півночі.

Щоночі ворог атакує Україну безпілотниками. Удар 10 жовтня забрав життя двох працівників "Чернігівобленерго", які ліквідовували наслідки масованого обстрілу, передає 24 Канал.

Де в Україні є небезпека дронів?

22:18, 11 жовтня

БпЛА на південному сході від м.Запоріжжя, курс – південний/південно-східний.

22:00, 11 жовтня

БпЛА на Дніпропетровщині (Дніпровський район), курс на Дніпро.

21:49, 11 жовтня

БпЛА із Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину.

21:40, 11 жовтня

БпЛА на півночі Харківщини, курс на південь.

21:03, 11 жовтня

БпЛА на півночі Чернігівщини (Корюківський район), курс південно-західний.

20:43, 11 жовтня

БпЛА на Сумщині, курс на Суми.

20:10, 11 жовтня

БпЛА на Полтавщині, курс на Полтаву.

20:06, 11 жовтня

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на Павлоград.

20:04, 11 жовтня

БпЛА з Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину.

20:02, 11 жовтня

БпЛА на Кіровоградщині, курс на Кропивницький.

19:57, 11 жовтня

БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

19:52, 11 жовтня

БпЛА на межі Сумщини та Харківщини, курс на південь.

19:36, 11 жовтня

Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку Павлограда.

19:11, 11 жовтня

БпЛА на Черкащині, курс на Кіровоградщину.

19:01, 11 жовтня

БпЛА на Сумщині (Сумський район), курс південно-західний.

18:52, 11 жовтня

Суми – БпЛА у напрямку міста!

18:17, 11 жовтня

БпЛА на Черкащині (Черкаський район), курс південно-західний.

18:05, 11 жовтня

БпЛА на Київщині (Вишгородський та Бориспільський райони), курс на Київ.

17:50, 11 жовтня

БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину

17:46, 11 жовтня

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

17:42, 11 жовтня

БпЛА з Чернігівщини курсом на Полтавщину (Лубенський район).

17:17, 11 жовтня

Чернігів – БпЛА у напрямку міста!