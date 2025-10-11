Увечері 11 жовтня російські війська запустили по Україні чергову хвилю ударних дронів. Перша група безпілотників з'явилася на півночі.

Щоночі ворог атакує Україну безпілотниками. Удар 10 жовтня забрав життя двох працівників "Чернігівобленерго", які ліквідовували наслідки масованого обстрілу, передає 24 Канал.

Дивіться також Ефективні проти "Шахедів": Україні передадуть додаткові системи ППО Skyranger 35

Де в Україні є небезпека дронів?

Куди летять дрони: дивіться карту тривог