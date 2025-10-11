Щоночі ворог атакує Україну безпілотниками. Удар 10 жовтня забрав життя двох працівників "Чернігівобленерго", які ліквідовували наслідки масованого обстрілу, передає 24 Канал.

Дивіться також Ефективні проти "Шахедів": Україні передадуть додаткові системи ППО Skyranger 35

Де в Україні є небезпека дронів?

Куди летять дрони: дивіться карту тривог