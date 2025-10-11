Щоночі ворог атакує Україну безпілотниками. Удар 10 жовтня забрав життя двох працівників "Чернігівобленерго", які ліквідовували наслідки масованого обстрілу, передає 24 Канал.

22:18, 11 жовтня

БпЛА на південному сході від м.Запоріжжя, курс – південний/південно-східний.

22:00, 11 жовтня

БпЛА на Дніпропетровщині (Дніпровський район), курс на Дніпро.

21:49, 11 жовтня

БпЛА із Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину.

21:40, 11 жовтня

БпЛА на півночі Харківщини, курс на південь.

21:03, 11 жовтня

БпЛА на півночі Чернігівщини (Корюківський район), курс південно-західний.

20:43, 11 жовтня

БпЛА на Сумщині, курс на Суми.

20:10, 11 жовтня

БпЛА на Полтавщині, курс на Полтаву.

20:06, 11 жовтня

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на Павлоград.

20:04, 11 жовтня

БпЛА з Сумщини та Харківщини курсом на Полтавщину.

20:02, 11 жовтня

БпЛА на Кіровоградщині, курс на Кропивницький.

19:57, 11 жовтня

БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

19:52, 11 жовтня

БпЛА на межі Сумщини та Харківщини, курс на південь.

19:36, 11 жовтня

Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку Павлограда.

19:11, 11 жовтня

БпЛА на Черкащині, курс на Кіровоградщину.

19:01, 11 жовтня

БпЛА на Сумщині (Сумський район), курс південно-західний.

18:52, 11 жовтня

Суми – БпЛА у напрямку міста!

18:17, 11 жовтня

БпЛА на Черкащині (Черкаський район), курс південно-західний.

18:05, 11 жовтня

БпЛА на Київщині (Вишгородський та Бориспільський райони), курс на Київ.

17:50, 11 жовтня

БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину

17:46, 11 жовтня

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

17:42, 11 жовтня

БпЛА з Чернігівщини курсом на Полтавщину (Лубенський район).

17:17, 11 жовтня

Чернігів – БпЛА у напрямку міста!