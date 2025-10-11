Каждую ночь враг атакует Украину беспилотниками. Удар 10 октября унес жизни двух работников "Черниговоблэнерго", которые ликвидировали последствия массированного обстрела, передает 24 Канал.

Смотрите также Эффективные против "Шахедов": Украине передадут дополнительные системы ПВО Skyranger 35

Где в Украине есть опасность дронов?

Куда летят дроны: смотрите карту тревог

22:18, 11 октября

БпЛА на юго-востоке от г. Запорожье, курс – южный/юго-восточный.

22:00, 11 октября

БпЛА на Днепропетровщине (Днепровский район), курс на Днепр.

21:49, 11 октября

БпЛА с Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину.

21:40, 11 октября

БпЛА на севере Харьковщины, курс на юг.

21:03, 11 октября

БпЛА на севере Черниговщины (Корюковский район), курс юго-западный.

20:43, 11 октября

БпЛА на Сумщине, курс на Сумы.

20:10, 11 октября

БпЛА на Полтавщине, курс на Полтаву.

20:06, 11 октября

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс на Павлоград.

20:04, 11 октября

БпЛА с Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину.

20:02, 11 октября

БпЛА на Кировоградщине,курс на Кропивницкий.

19:57, 11 октября

БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.

19:52, 11 октября

БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины, курс на юг.

19:36, 11 октября

Днепропетровщина: БпЛА в направлении Павлограда.

19:11, 11 октября

БпЛА на Черкасщине, курс на Кировоградщину.

19:01, 11 октября

БпЛА на Сумщине (Сумской район), курс юго-западный.

18:52, 11 октября

Сумы – БпЛА в направлении города!

18:17, 11 октября

БпЛА на Черкасщине (Черкасский район), курс юго-западный.

18:05, 11 октября

БпЛА на Киевщине (Вышгородский и Бориспольский районы), курс на Киев.

17:50, 11 октября

БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область

17:46, 11 октября

БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.

17:42, 11 октября

БпЛА с Черниговщины курсом на Полтавщину (Лубенский район).

17:17, 11 октября

Чернигов – БпЛА в направлении города!