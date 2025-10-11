Каждую ночь враг атакует Украину беспилотниками. Удар 10 октября унес жизни двух работников "Черниговоблэнерго", которые ликвидировали последствия массированного обстрела, передает 24 Канал.
Где в Украине есть опасность дронов?
Куда летят дроны: смотрите карту тревог
БпЛА на юго-востоке от г. Запорожье, курс – южный/юго-восточный. БпЛА на Днепропетровщине (Днепровский район), курс на Днепр. БпЛА с Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину. БпЛА на севере Харьковщины, курс на юг. БпЛА на севере Черниговщины (Корюковский район), курс юго-западный. БпЛА на Сумщине, курс на Сумы. БпЛА на Полтавщине, курс на Полтаву. БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс на Павлоград. БпЛА с Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину. БпЛА на Кировоградщине,курс на Кропивницкий. БпЛА на Сумщине, курс юго-западный. БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины, курс на юг. Днепропетровщина: БпЛА в направлении Павлограда. БпЛА на Черкасщине, курс на Кировоградщину. БпЛА на Сумщине (Сумской район), курс юго-западный. Сумы – БпЛА в направлении города! БпЛА на Черкасщине (Черкасский район), курс юго-западный. БпЛА на Киевщине (Вышгородский и Бориспольский районы), курс на Киев. БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину. БпЛА с Черниговщины курсом на Полтавщину (Лубенский район). Чернигов – БпЛА в направлении города!
