Россия атакует "Шахедами", в Одессе слышали взрывы: где есть угроза БПЛА

Вечером 12 декабря враг в очередной раз запустил по Украине ударные дроны. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Захватчики не прекращают воздушный террор украинских городов. Так, днем 12 декабря оккупанты попали дронами в спортивную школу Шостки, где продолжалась тренировка детей, передает 24 Канал.

Где есть угроза российских беспилотников?

Россияне запустили беспилотники с разных направлений. В частности, из акватории Черного моря. После 21:00 в Одессе слышали взрывы.

Где объявили тревогу: смотрите на карте